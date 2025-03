Torcedores do Athletico apedrejaram o ônibus do Maringá após a derrota por 3 a 0, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Atual bicampeão, o Furacão foi eliminado no estadual dentro da Arena da Baixada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um grupo de torcedores do Athletico esperou a delegação do Maringá na saída do estádio e atacou o ônibus com pedras. O automóvel foi escoltado pela Polícia Militar (PM-PR), mas não impediu a ação dos vândalos.

Estrago no ônibus do Maringá

De acordo com o Maringá, duas janelas foram atingidas, e os vidros ficaram rachados. O clube informou que ninguém ficou ferido e ainda registrou boletim de ocorrência.

Funcionários do Dogão ainda tentaram improvisar ao prender os vidros com durex para seguir a viagem. A distância de Curitiba até Maringá é de 426,3 km.

Duas janelas do ônibus do Maringá foram quebradas. Foto: Divulgação/MFC

Athletico fica fora da final

O Maringá chegou à segunda final consecutiva do Paranaense e à terceira nos últimos quatro anos. Em 2022 e 2024, foi vice para o Coritiba e Athletico, respectivamente.

Fundado em 2010, o Dogão agora enfrenta o Operário em dois jogos atrás do título inédito. A primeira partida está marcada para sábado (22), às 16h, no Willie Davids. A volta é no outro sábado (29), no mesmo horário, no Germano Krüger.