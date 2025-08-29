Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços
O Fortaleza oficializou a chegada de mais dois reforços nesta janela de transferências: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke. Os anúncios aconteceram nesta sexta-feira (29). A equipe do Pici tenta mudanças em seu elenco para evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Lucas Gazal tem contrato válido até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra - o defensor pertence ao Atlético-GO. Gazal estava no Shandong Taishan-CHI, somando 19 jogos e dois gols. Na temporada passada, o zagueiro atuou pelo Mirassol, participando do Paulistão e da campanha de acesso na Série B. O jogador de 26 anos foi revelado pelo RB Bragantino.
No setor ofensivo, o Leão oficializou a chegada do atacante Kayke. O atleta, emprestado pelo Botafogo até 30 de junho de 2026, é um pedido do técnico Renato Paiva. O português assumiu o cargo no Tricolor em julho, após a demissão de Juan Pablo Vojvoda.
Kayke foi integrado ao profissional do Botafogo na atual temporada, com três gols em 11 jogos. O atleta é um camisa 9 que apresenta mobilidade e pode jogar pelos lados. Na função de centroavante, terá a concorrência de Lucero e Bareiro - Deyverson está afastado.
Recentemente, o Fortaleza acertou também a contratação de dois meio-campistas: Pierre veio por empréstimo do Tombense e Pablo Roberto foi contratado de forma definitiva junto ao Casa Pia-POR.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.
Próximo jogo do Botafogo
Vindo de empate por 1 a 1 contra o Vasco, pelas quartas da Copa do Brasil, o Botafogo voltará a campo no sábado (30). O time receberá o RB Bragantino às 18h30 (de Brasília), pela Série A.
