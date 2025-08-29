menu hamburguer
Futebol Nacional

Com atacante do Botafogo, Fortaleza anuncia dois novos reforços

Tricolor vem se movimentando no mercado de transferências

O atacante Kayke é o novo reforço do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
O atacante Kayke é o novo reforço do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 29/08/2025
19:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza oficializou a chegada de mais dois reforços nesta janela de transferências: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke. Os anúncios aconteceram nesta sexta-feira (29). A equipe do Pici tenta mudanças em seu elenco para evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Lucas Gazal tem contrato válido até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra - o defensor pertence ao Atlético-GO. Gazal estava no Shandong Taishan-CHI, somando 19 jogos e dois gols. Na temporada passada, o zagueiro atuou pelo Mirassol, participando do Paulistão e da campanha de acesso na Série B. O jogador de 26 anos foi revelado pelo RB Bragantino.

No setor ofensivo, o Leão oficializou a chegada do atacante Kayke. O atleta, emprestado pelo Botafogo até 30 de junho de 2026, é um pedido do técnico Renato Paiva. O português assumiu o cargo no Tricolor em julho, após a demissão de Juan Pablo Vojvoda.

➡️ Fortaleza aposta em reforços contra o rebaixamento na Série A

O zagueiro Lucas Gazal é o novo reforço do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)
Kayke foi integrado ao profissional do Botafogo na atual temporada, com três gols em 11 jogos. O atleta é um camisa 9 que apresenta mobilidade e pode jogar pelos lados. Na função de centroavante, terá a concorrência de Lucero e Bareiro - Deyverson está afastado.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Recentemente, o Fortaleza acertou também a contratação de dois meio-campistas: Pierre veio por empréstimo do Tombense e Pablo Roberto foi contratado de forma definitiva junto ao Casa Pia-POR.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Próximo jogo do Botafogo

Vindo de empate por 1 a 1 contra o Vasco, pelas quartas da Copa do Brasil, o Botafogo voltará a campo no sábado (30). O time receberá o RB Bragantino às 18h30 (de Brasília), pela Série A.

