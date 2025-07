Adversário na Copa do Brasil, Athletico tem vantagem contra o São Paulo no mata-mata

Mal na Série B, o Athletico volta a campo nesta quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão se apega no retrospecto positivo em mata-mata contra o São Paulo.

O time paranaense encarou o Tricolor em seis oportunidades na história e avançou em cinco delas. Em compensação, a única queda resultou no dolorido vice da Libertadores.

O primeiro encontro no mata-mata aconteceu nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1983. O Athletico venceu por 2 a 1 no Couto Pereira e por 1 a 0 no Morumbi, mas acabou eliminado na semifinal para o Flamengo, que conquistou o título do torneio.

Os times demoraram a se reencontrar, em 1999, na semifinal da Seletiva da Libertadores, com vitória do Furacão por 4 a 2, no Couto Pereira, pela jogo de ida. Na volta, no Morumbi, a derrota por 2 a 1 classificou o Athletico pelo saldo de gols. Na final, a equipe rubro-negra conquistou o torneio em cima do Cruzeiro e garantiu vaga no principal torneio da América do Sul pela primeira vez.

Em 2001, dois anos antes no Campeonato Brasileiro virar no formato pontos corridos, os times fizeram jogo único nas quartas de final. O Furacão bateu o Tricolor por 2 a 1, na Arena, e avançou para a semifinal. O Athletico ainda passou pelo Fluminense e depois ganhou o título inédito da Série A em cima do São Caetano.

Quatro anos depois, justamente na final da Libertadores, veio a única vantagem são-paulina. As equipes empataram em 1 a 1 na ida, no Beira-Rio, pela Arena da Baixada não ter capacidade estipulada no regulamento da Conmebol. A finalíssima no Morumbi acabou em goleada tricolor por 4 a 0 e a conquista do tri do torneio em 2005.

Já em 2008, os times empataram em 0 a 0 tanto na ida quanto na volta da primeira fase da Sul-Americana. Nos pênaltis, no Morumbi, o Furacão venceu por 4 a 3 e avançou às oitavas de final, quando acabou eliminado pelo Chivas-MEX. O Inter se sagrou campeão daquela edição de forma invicta.

A última vez que Athletico e São Paulo se enfrentaram em mata-mata foi pela quarta fase da Copa do Brasil de 2018. O Furacão venceu a ida por 2 a 1, na Arena, e buscou o empate em 2 a 2 no Morumbi. Nas oitavas de final, o time atleticano caiu para o Cruzeiro, que se sagrou campeão.

Athletico x São Paulo: Liziero e Bruno Guimarães, em 2018. Foto: Miguel Locatelli/Athletico

Athletico prioriza a Série B

O Athletico definiu que vai priorizar a Série B na temporada 2025, mesmo que o possível acesso seja difícil. O Furacão fechou o primeiro turno na 11ª posição, com 25 pontos, a cinco pontos do G-4.

A média histórica nas 19 edições dos pontos corridos é de quase 63 pontos. Assim, o Athletico precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno, com aproveitamento de 66,6%, para alcançar a pontuação que "garante" o acesso.

De acordo com o site Chance de Gol, o Furacão tem apenas 7,8% de possibilidade de subir à Série A neste momento.