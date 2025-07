Athletico avalia jogo contra o São Paulo com ‘seriedade’, mas coloca Série B como prioridade

O Athletico definiu que a prioridade da temporada é a Série B, mesmo com a necessidade de "um milagre para subir", antes de entrar em campo pela Copa do Brasil. O Furacão encara o São Paulo na quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final.

A atenção ficará dividida nesta e na próxima semana, com dois jogos contra o Tricolor pelo torneio mata-mata, além da partida diante do Paysandu no domingo (3), em casa. A volta da Copa do Brasil é na quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

- Internamente, já conversamos sobre isso. Vamos continuar conversando, avaliando o processo, mas a prioridade do Athletico é a Série B. A prioridade é subir para Série A. É claro que vamos tratar o jogo do São Paulo com a mesma seriedade, colocar os melhores jogadores que estejam nas melhores condições para que a gente consiga o resultado e passe de fase, mas o foco e a energia são na Série B - avaliou o técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

O Athletico fechou o primeiro turno da Série B na 11ª posição, com 25 pontos, a cinco pontos da Chapecoense, que abre o G-4. O time rubro-negro não vence há quatro jogos na Série B, com dois empates e duas derrotas.

Já na Copa do Brasil, o Furacão passou por Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque nas três primeiras fases. A equipe rubro-negra não disputava a fase inicial desde 2018, já que entrava direto na terceira fase, entre 2019 e 2024, por conta dos desempenhos esportivos em outras competições.

- Vamos jogar com seriedade, porque nós queremos também passar de fase na competição e uma coisa não tira a outra. Agora, se tiver um jogador machucado, minha posição para o clube, eu seguro para jogar a Série B e não jogar contra o São Paulo. Dou oportunidade para um outro jogador. Porque eu gero duas situações: protejo um jogador e oportunizo o outro, que quem sabe pode ser a solução lá na frente para nós - justificou o treinador atleticano.

Odair Hellmann definiu a Série B como prioridade do Athletico em 2025. Foto: Duda Matoso/Athletico

As contas do Athletico na Série B

A média histórica para conquistar o acesso, nas 19 edições dos pontos corridos, é de 62,8 pontos. Nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, a média ficou parecida: 62,9 pontos. Já no recorte mais curto, de cinco anos, fica arredondado em 63 pontos.

Ou seja, o Athletico precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno, com aproveitamento de 66,6%, para alcançar 63 pontos, na média que "garante" o acesso.

Os 38 pontos podem ser divididos de várias formas, como 10 vitórias, oito empates e uma derrota ou 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, assim como 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas e 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

De acordo com o site Chance de Gol, o Furacão tem apenas 7,8% de possibilidade de subir à Série A neste momento.

