Escalação: Athletico poupa jogadores contra o São Paulo pela Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar o Athletico contra o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis

As principais dores de cabeça para o comandante são na lateral esquerda, que se estende para a zaga, e no meio-campo. O treinador rubro-negro convive com lesões ou preservações por conta da Série B, na qual ocupa apenas a 11ª posição, com 25 pontos, a cinco pontos da Chapecoense, que abre o G-4.

Na lateral, o titular Esquivel segue com dores no joelho e será desfalque pelo terceiro jogo seguido. Léo Derik, que o substituiu na última partida diante do América-MG, foi poupado. A outra alternativa da posição é Fernando, que voltou a ser relacionado após um mês e meio e não entra em campo desde 8 de junho.

Dessa forma, Odair Hellmann pode improvisar os zagueiros Léo Pelé ou Arthur Dias no setor. Para piorar, Aguirre reclamou de dores no pé e não vai ser forçado a atuar após ser titular pela primeira vez no final de semana. Diante do cenário, Habraão pode ser opção entre os titulares depois de um mês sem jogar.

Já no meio, o técnico atleticano possui apenas três volantes no elenco. Raul, machucado, segue de fora. O titular Felipinho aguarda qual será o companheiro: o jovem Diogo Riquelme, que estreou profissionalmente contra o América-MG no domingo (27) ou recuar o experiente Patrick, que já fez essa função. João Cruz é outro meia que pode jogar como segundo homem do meio-campo.

Internamente, Odair Hellmann pensa em poupar até mais atletas da escalação inicial por acreditar que o Athletico tem pouca chance de avançar no confronto. O próprio técnico disse que o jogo contra o São Paulo é visto "com seriedade, mas a Série B é a prioridade".

Esquivel segue de fora de São Paulo x Athletico por dores no joelho. Foto: José Tramontin/Athletico

Prováveis escalações de São Paulo x Athletico

São Paulo

Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira

Athletico