Luta na parte de cima: LanceTV! transmite ao vivo e com imagens Bataguassu x Pantanal pelo Sul-Mato-Grossense
Confronto decisivo pela parte de cima da tabela terá transmissão da LanceTV
A sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 reserva um confronto direto que pode mexer no topo da tabela. Bataguassu e FC Pantanal se enfrentam nesta quarta-feira em duelo decisivo pela parte de cima da classificação, com transmissão ao vivo e com imagens pela LanceTV.
A cobertura começa às 18h30 (horário de Brasília) — 17h30 no horário local — com pré-jogo especial, análises e bastidores, e segue até o apito final, levando para todo o Brasil a emoção do futebol raiz do Mato Grosso do Sul. A bola rola às 19h (de Brasília).
➡️Bataguassu x Pantanal-MS – Palpites, análise e odds
O Bataguassu entra em campo após perder por 2 a 1 para o Ivinhema, na primeira derrota da equipe. competição. Uma vitória é importante para recolocar o atual terceiro colocado nos trilhos e sequir na perseguição ao líder Operário.
Logo atrás na tabela, o FC Pantanal também vem de derrota e chega com um objetivo claro: somar pontos fora de casa para se firmar de vez no G-4. O confronto ganhou status de "jogo da rodada", já que o resultado pode definir o novo vice-líder, em caso de tropeço do Naviraiense.
A transmissão do LanceTV! contará com narração de Lucas Borges, comentários de Rafael Mello e reportagem de Lucas Nepomuceno. Atendendo aos pedidos do público, a cobertura ainda terá a participação especial de Fellipe Barbosa, o Fellipera, que chega com um pré-jogo diferenciado e interações ao longo da partida.
Com clima de decisão antecipada, o duelo promete intensidade do primeiro ao último minuto. Quem vencer dorme entre os líderes; quem tropeçar verá os concorrentes se aproximarem perigosamente. Tudo isso com cobertura completa, ao vivo e com imagens, no LanceTV!.
Ficha técnica
⚽🔥 ⚽ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026
🏟️ Bataguassu x Pantanal
⏰ Transmissão: 18h30 (BR) | 17h30 (local)
📺 LanceTV! Futebol ao vivo, com imagens
🎙️Narração: Lucas Borges
🗣️ Comentários: Rafael Mello
🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno
⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera
Tudo sobre
