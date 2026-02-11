Luta na parte de cima: LanceTV! transmite ao vivo e com imagens Bataguassu x Pantanal pelo Sul-Mato-Grossense

A sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 reserva um confronto direto que pode mexer no topo da tabela. Bataguassu e FC Pantanal se enfrentam nesta quarta-feira em duelo decisivo pela parte de cima da classificação, com transmissão ao vivo e com imagens pela LanceTV.

A cobertura começa às 18h30 (horário de Brasília) — 17h30 no horário local — com pré-jogo especial, análises e bastidores, e segue até o apito final, levando para todo o Brasil a emoção do futebol raiz do Mato Grosso do Sul. A bola rola às 19h (de Brasília).

➡️Bataguassu x Pantanal-MS – Palpites, análise e odds

O Bataguassu entra em campo após perder por 2 a 1 para o Ivinhema, na primeira derrota da equipe. competição. Uma vitória é importante para recolocar o atual terceiro colocado nos trilhos e sequir na perseguição ao líder Operário.

Logo atrás na tabela, o FC Pantanal também vem de derrota e chega com um objetivo claro: somar pontos fora de casa para se firmar de vez no G-4. O confronto ganhou status de "jogo da rodada", já que o resultado pode definir o novo vice-líder, em caso de tropeço do Naviraiense.

A transmissão do LanceTV! contará com narração de Lucas Borges, comentários de Rafael Mello e reportagem de Lucas Nepomuceno. Atendendo aos pedidos do público, a cobertura ainda terá a participação especial de Fellipe Barbosa, o Fellipera, que chega com um pré-jogo diferenciado e interações ao longo da partida.

Com clima de decisão antecipada, o duelo promete intensidade do primeiro ao último minuto. Quem vencer dorme entre os líderes; quem tropeçar verá os concorrentes se aproximarem perigosamente. Tudo isso com cobertura completa, ao vivo e com imagens, no LanceTV!.

Ficha técnica

⚽🔥 ⚽ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026

🏟️ Bataguassu x Pantanal

⏰ Transmissão: 18h30 (BR) | 17h30 (local)

📺 LanceTV! Futebol ao vivo, com imagens

🎙️Narração: Lucas Borges

🗣️ Comentários: Rafael Mello

🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno

⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera