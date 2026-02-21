A 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense reserva um confronto decisivo na briga pela ponta da tabela. Neste domingo, Naviraiense e Operário se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), 16h no horário local, em Naviraí, em um duelo que vale a liderança da competição no Lance!TV.

continua após a publicidade

O Naviraiense chega como líder, com 14 pontos — apenas um a mais que o Operário, vice-líder com 13. O cenário aumenta ainda mais a tensão e a rivalidade dentro de campo, em uma partida que promete intensidade do primeiro ao último minuto.

A cobertura começa meia hora antes do apito inicial, trazendo todos os detalhes do pré-jogo, escalações, bastidores e o clima direto do estádio. A equipe de transmissão será formada pelo narrador Lucas Borges, o comentarista Rafael Mello e o influencer Fellipera, além das reportagens in loco com Lucas Nepomuceno, acompanhando tudo de perto em Naviraí.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em campo, tradição, rivalidade e o chamado "futebol raiz" do Mato Grosso do Sul. Promessa de emoção, disputa acirrada e clima decisivo. É jogo grande no estadual — e você acompanha tudo no Lance!TV.

A emoção agora é de um jeito diferente!

É futebol regional com alcance nacional.

É no Lance!TV.

🍀 Aposte no Sul-Mato-Grossense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Jogadores do Naviraiense comemoram gol de empate no Sul-Mato-grossense (Foto: Reprodução / Lance!TV)

Naviraiense x Operário: como chegam as equipes

O Naviraiense tenta aproveitar o fator casa para se isolar ainda mais na tabela. A equipe ocupa a 1ª colocação, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Costa Rica EC. O Jacaré do Conesul tem mostrado força, somando quatro vitórias em sete jogos na competição, e conta com o faro de gol de Perea, que marcou o gol de empate na última rodada.

+Rodada do Sul-Mato-Grossense tem goleada e mudanças na tabela

O Operário, por sua vez, aparece logo atrás, na 2ª posição, com 13 pontos, e busca assumir a liderança em caso de vitória. Sob o comando de Leocir Dall'Astra, o Galo é a única equipe invicta na primeira fase (três vitórias e quatro empates) e vem de um empate sem gols, também contra o Costa Rica.