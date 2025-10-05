Torcedores do Vasco apontam culpado por gols do Vitória: ‘Perdido’

Vasco e Vitória estão se enfrentando pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (5), em São Januário. Até aqui, o Leão vence por 2 a 1, de virada, e muitos torcedores cruzmaltinos apontaram Hugo Moura como culpado pelos gols.

A partida entre Vasco e Vitória começou animada, e com seis minutos Nuno Moreira abriu o placar na Colina. Aos 26 minutos, o time baiano empatou com Aitor Cantalapiedra, e oito minutos depois, Lucas Halter desempatou o jogo.

Nas redes sociais, Hugo Moura foi o principal alvo dos torcedores do Vasco pelos dois gols do Vitória. No segundo, de Halter, ele dá condição depois da cobrança de falta. Veja a reação dos vascaínos.

Veja comentários dos torcedores depois dos gols

Escalações de Vasco e Vitória

O Vasco da Gama está definido para enfrentar o Vitória neste domingo (5), mas tem o desfalque importante do zagueiro Carlos Cuesta, que está com um edema na coxa esquerda e desfalca a equipe pela segunda partida consecutiva. Com isso, Hugo Moura será recuado para jogar de zagueiro e substituir o alteta colombian.

Apesar do desfalque, o Gigante da Colina tem dois reforços para a partida: Cauan Barros retorna a equipe após cumprir suspensãO. Além dele, Lucas Piton e Matheus França voltam retornam a equipe após lesão e vão ficar à disposição no banco de reservas.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Já do lado do Vitória, o técnico Jair Ventura vai precisar superar desfalques importantes: o lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e estão suspensos.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Baralhas, Ronald, Cantalapiedra e Maykon; Aitor, Erick e Renato Kayzer.