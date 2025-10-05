Ceará vence Vasco nos pênaltis e avança às quartas do Brasileiro de Futsal

O Ceará garantiu classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal ao vencer o Vasco por 3 a 0 na disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação. A partida decisiva ocorreu neste domingo (5) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Com a vitória, o Vozão enfrentará o Traipu, de Alagoas, na próxima fase do torneio nacional.

O goleiro Thiago foi o grande protagonista da classificação cearense ao defender todas as três cobranças de pênaltis executadas pelos jogadores vascaínos. Durante o tempo regulamentar, Canindé e Douglas Pecém balançaram as redes para o Ceará, enquanto Raul Rocha marcou os dois gols da equipe carioca.

Raul Rocha, do Vasco, em ação pelo Brasileiro de Futsal contra o Ceará (Foto: Divulgação / Vasco)

Detalhes da partida entre Ceará e Vasco no Brasileiro de Futsal

O Ceará iniciou a partida com intensidade. Nos cinco minutos iniciais, Walysson e Jo César criaram oportunidades, mas foram impedidos pelo goleiro adversário. Aos seis minutos, Andrew aproveitou falha na saída de bola do Vasco e passou para Canindé, que abriu o placar para o Time do Povo.

A equipe cearense manteve o controle das ações e quase ampliou aos 10 minutos, quando Pecém driblou o goleiro, mas teve sua finalização bloqueada pela defesa. Dois minutos depois, o Vasco igualou o marcador com Raul Rocha, que recebeu passe de Delduque e finalizou.

No segundo tempo, a pressão do Ceará continuou sobre o Vasco. Logo aos três minutos, Rafinha finalizou e Delduque defendeu. No rebote, Walysson também foi parado pelo goleiro vascaíno. A partida ganhou em disputa, mas o Ceará, com melhor organização, criava mais situações de perigo.

Aos 14 minutos da etapa final, o Ceará voltou a ficar à frente no placar quando Pecém recebeu passe de Rafinha, superou a marcação e finalizou cruzado. Faltando dois minutos para o término do tempo normal, com o Vasco utilizando o goleiro, Raul Rocha empatou novamente em jogada individual, finalizando no canto direito de Thiago.

Na prorrogação, Rhuan, do Ceará, acertou a trave após recuperar a bola. No último lance do primeiro período extra, Marquinhos foi detido por Delduque. Na segunda etapa da prorrogação, o Vasco quase marcou contra quando Marquinhos cabeceou na direção de seu próprio goleiro, que conseguiu defender.

Faltando 40 segundos para o fim, o Vasco teve chance com João Trevenzoli, mas o camisa 15 parou em Thiago. Na sequência, Jo César arrematou à esquerda do gol vascaíno. No último lance, Thiago defendeu a finalização de Rick após cobrança de falta.

Na decisão por pênaltis, Thiago defendeu as três cobranças do Vasco, executadas por Raul Rocha, Marquinhos e Caio Carriço. Andrew, Pecém e Rhuan converteram suas cobranças para o Ceará, enquanto Jo César desperdiçou a sua.

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgará posteriormente a tabela detalhada das quartas de final, quando o Ceará enfrentará o Traipu (AL) em busca de uma vaga na semifinal do campeonato.