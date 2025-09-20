Em jogo agitado, Ceará e Bahia empatam pelo Brasileirão
Equipes se enfrentaram na Arena Castelão
Ceará e Bahia empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (20), na Arena Castelão, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para os donos da casa e Willian José empatou para os visitantes.
Com o resultado, o Vovô foi a 28 pontos, ocupando o 11º lugar na tabela do campeonato. O Esquadrão, por outro lado, alcançou a marca de 37 pontos, sendo o sexto colocado no torneio.
Duelo movimentado no Castelão
Ceará e Bahia encontraram-se, neste sábado (20), pela quarta vez na temporada. As equipes fizeram uma partida agitada desde o início, com boas chances para os dois lados.
Dieguinho interceptou passe e arriscou de longe, mas mandou para fora. O Bahia respondeu com Michel Araujo, que chutou para defesa de Bruno Ferreira. O arqueiro apareceu novamente em conclusão de Willian José.
Na reta final do 2º tempo, Aylon recebeu de Lourenço, foi derrubado na área e viu a arbitragem marcar pênalti. Lourenço bateu, Ronaldo fez a defesa e o meia balançou as redes no rebote. Com isso, o Alvinegro foi para o intervalo em vantagem.
No 2º tempo, o Bahia conseguiu atacar com mais eficiência. Em poucos minutos, aconteceu o empate: Everton Ribeiro recebeu pela esquerda e acionou Willian José, que mandou para o fundo das redes.
A virada quase veio com Jean Lucas, mas Bruno Ferreira apareceu para salvar. O goleiro teve nova aparição ao defender cabeceio de Sanabria. Após a saída de Everton Ribeiro, o Bahia teve uma queda de rendimento.
O embate seguiu com tentativas para os dois lados. Os baianos ficaram mais com a bola na reta final, enquanto que os cearenses apostaram no contra-ataque. Nos últimos instantes, Vina ficou com a bola na área e bateu para grande defesa de Ronaldo. Assim, o 1 a 1 permaneceu no placar.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 1 BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 20/09/2025 - 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lourenço aos 48 min do 1º T (CEA); Willian José aos 11 min do 2º T (BAH)
🟨 Cartões amarelos: Fernando Sobral, Aylon e Fernandinho (CEA); Tiago (BAH)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho (Lucas Lima), Fernando Sobral (Vinicius Zanocelo) e Lourenço (Vina); Galeano, Aylon (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rezende) e Michel Araújo (Kayky); Sanabria (Iago Borduchi) e Willian José (Tiago).
