Ingressos de São Paulo x Ceará: veja preços e onde comprar
Vendas abrirão nesta quinta-feira, dia 18 de setembro
O São Paulo abrirá a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará nesta quinta-feira (18), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília), no Morumbis. Os ingressos serão liberados primeiramente para quem é sócio-torcedor. A partir do dia 26 de setembro, o Tricolor Paulista liberará as vendas para o público-geral. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.
Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.
Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Ceará
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo > R$ 50 / R$ 25 meia-entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 meia-entrada
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 meia-entrada
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada
CAMAROTES
A compra deve ser feita direto com os camarotes.
CAMAROTE DOS ÍDOLOS
Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.
CAMAROTE CORPORATIVO SPFC
A partir das 10h de 26/09 até às 16h de 29/09 em spfcticket.net > R$ 300
