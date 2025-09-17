Ingressos de São Paulo x Ceará: veja preços e onde comprar

O São Paulo abrirá a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará nesta quinta-feira (18), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília), no Morumbis. Os ingressos serão liberados primeiramente para quem é sócio-torcedor. A partir do dia 26 de setembro, o Tricolor Paulista liberará as vendas para o público-geral. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Ceará

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo > R$ 50 / R$ 25 meia-entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 meia-entrada

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 meia-entrada

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 26/09 até às 16h de 29/09 em spfcticket.net > R$ 300