Walace pode voltar a ser titular do Cruzeiro depois de três meses

Os jogadores do Cruzeiro iniciaram, na manhã desta terça-feira (25), a preparação para a partida contra o Ceará, sábado (29), às 21h, na Arena Castelão, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. A expectativa é quanto ao aproveitamento de atletas que não vêm atuando, já que a Raposa já se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, principal objetivo do clube na temporada, e está na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em dezembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Uma novidade na equipe celeste estará no meio-campo, já que o titular Lucas Romero recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, e terá de cumprir suspensão automática.

Um provável substituto é o volante Walace, que vem recebendo mais oportunidades com o técnico Leonardo Jardim nos minutos finais dos jogos recentes. Depois de ser titular na primeira rodada do returno, o empate por 1 a 1 com o Mirassol, em Mirassol, em 18 de agosto, o jogador ficou sete jogos do Brasileirão sem entrar em campo.

continua após a publicidade

No entanto, a partir do clássico com o Atlético-MG, em 15 de outubro, foram seis participações em oito rodadas – no empate por 3 a 3 com o Juventude, Walace estava suspenso. Isso demonstra que o volante possa estar sendo melhor avaliado por Jardim para uma definição de sua permanência ou não no Cruzeiro em 2026 – o contrato do jogador vai até 2028.

➡️Kaio Jorge divide liderança da artilharia no Brasil em 2025 com Vegetti, do Vasco

Além de Walace, Leonardo Jardim tem outras opções para a vaga no time do Cruzeiro

Quem volta a ficar à disposição do técnico do Cruzeiro é o meia Matheus Henrique, que cumpriu suspensão contra o Corinthians – ele é outra opção para a vaga de Lucas Romero. O meia Eduardo, que ficou no banco domingo (23), após se recuperar de lesão na coxa esquerda, também pode começar jogando.

continua após a publicidade

O lateral-direito Fagner, que não atua desde o empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil, em 30 de julho, deve ser relacionado para o jogo em Fortaleza, já que está totalmente recuperado da fratura na fíbula direita.

Lateral Fagner, recuperado de fratura, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outros jogadores que poderão aparecer no time titular no próximo jogo do Cruzeiro são o volante Ryan Guilherme, os laterais Kauã Moraes, na direita, e Kauã Prates, na esquerda, o meia Japa e o atacante Gabigol.

A programação de treinos do Cruzeiro marca atividade pela manhã, na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (26) e na quinta (27). Na sexta-feira, o treino será à tarde, seguido de viagem para Fortaleza.