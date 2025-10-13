Torcedores repercutem demissão de técnico durante Data Fifa: ‘Sem saudades’

A Data Fifa de outubro gerou a demissão do técnico Vagner Mancini, do Goiás, que disputa a Série B do Brasileirão. O anúncio do fim do vínculo aconteceu nesta segunda-feira (13). A diretoria Alviverde tomou a decisão após uma queda de rendimento da equipe. Além do treinador, o dirigente Lucas Andrino foi demitido.

Nas redes sociais, torcedores do clube concordaram com a decisão dos dirigentes. Vagner Mancini começou o ano com um bom aproveitamento no comando do Goiás, mas nos últimos nove jogos a equipe conseguiu apenas uma vitória.

Além do triunfo, que aconteceu sobre o Paysandu, o Alviverde somou três derrotas e cinco empates no período. O cenário fez o clube cair na tabela de classificação da Série B, onde ocupa hoje a quarta colocação.

O torcedores do Goiás não foram os únicos a repercutirem a demissão do treinador. A torcida do Naútico se mostrou preocupada com o cenário devido a um possível interesse do time Alviverde no técnico Hélio dos Anjos, responsável pelo acesso do clube de Recife à Série B no último domingo (13). Veja a repercussão abaixo:

Técnico Vagner Mancini no Goiás

O treinador chegou ao clube alviverde em março deste ano com a missão de alcançar o acesso a Série A. Ao todo, foram sete meses de trabalho, onde Mancini somou 33 jogos, tendo 14 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

A queda do técnico se motivou por conta de resultados ruins recentemente. Além do jejum atual de cinco jogos, o Goiás venceu apenas uma das últimas nove partidas na Série B. Após liderar o primeiro turno, com 37 pontos em 19 confrontos, a equipe perdeu a gordura de sete pontos para o quinto colocado.

A queda alviverde é explícita no returno. O Esmeraldino tem somente a 15ª campanha, com 38,5% de aproveitamento: três vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 12 gols marcados e 14 gols sofridos.

Nas seis rodadas restantes, o clube enfrenta seis concorrentes diretos pelo acesso em sequência: Chapecoense (5ª colocada, casa), Criciúma (2º colocado, fora), Athletico (7º colocado, casa), Cuiabá (6º colocado, fora), Novorizontino (3º colocado, casa) e Remo (8º colocado, fora).

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 37,7% de chance de acesso, o quinto melhor.