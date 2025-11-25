O Vasco da Gama divulgou, nesta terça-feira (25), às 19h (de Brasília), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre Vasco e Mirassol, na próxima terça-feira (2), em São Januário. As vendas ocorrem pelo site.

🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco x Mirassol

Arquibancada

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 30,00

Gigante ★★★★ – R$ 36,00

Gigante ★★★ – R$ 42,00

Gigante ★★ – R$ 48,00

Estatutário – R$ 60,00

Norte a Sul – R$ 60,00

Camisas Negras – R$ 84,00

Setor Vip

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 37,50

Gigante ★★★★ – R$ 45,00

Gigante ★★★ – R$ 52,50

Gigante ★★ – R$ 60,00

Estatutário – R$ 75,00

Norte a Sul – R$ 75,00

Camisas Negras – R$ 105,00

Setor Social

Dinamite Eterno: Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 45,00

Gigante ★★★★ – R$ 54,00

Gigante ★★★ – R$ 63,00

Gigante ★★ – R$ 72,00

Estatutário – R$ 90,00

Norte a Sul – R$ 90,00

Camisas Negras – R$ 126,00

Inteira e meia valores

Arquibancada – R$120,00 / Meia – R$60,00

Vip – R$150,00 / Meia – R$75,00

Social – R$180,00 / Meia – R$90,00

Visitante – R$120,00 / Meia – R$60,00

Philippe Coutinho em campo pelo Vasco na partida contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra

Online (Sócios): 25/11 às 12h

Público Geral e Visitante: 26/11 às 10h

Resgate de Gratuidade: 26/11 10h às 17h

Encerramento de venda: 02/12 às 19h45

Onde Comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

Datas e Horários das Ondas de Compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 25/11 às 12h

Gigante ★★★★★: 25/11 às 14h

Gigante ★★★★: 25/11 às 16h

Gigante ★★★: 25/11 às 18h

Norte a Sul e Gigante ★★: 25/11 às 19h

Camisas Negras/Coração Infantil: 25/11 às 20h

Público Geral/Gratuidade/Visitante: 26/11 às 10h

Como chegar ao estádio de São Januário

São Januário está localizado na Rua General Almério de Moura, no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Saiba como chegar em São Januário com diferentes tipos de transporte:

Ônibus: Diversas linhas de ônibus que passam pelo bairro de São Cristóvão e arredores levam até o estádio. As linhas 473, 472, 209 e 637 são algumas opções que passam pela região.

Metrô: A estação de metrô mais próxima é a estação São Cristóvão, que fica a cerca de 20 minutos de caminhada até o estádio.

Carro: Para quem vai de carro, São Januário fica próximo à Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Lembre-se de verificar a disponibilidade de estacionamento na área, pois costuma ficar bastante movimentado em dias de jogos.

Onde ficam os portões de São Januário

Confira a localização dos principais portões de São Januário e o acesso específico para cada tipo de público.

Portão 4

Esse portão é utilizado pela torcida do Vasco e está localizado na Avenida Roberto Dinamite. É um dos acessos mais movimentados e direcionado exclusivamente para os vascaínos.

Setor do Portão Social de São Januário

Localizado também na Avenida Roberto Dinamite, esse setor é destinado aos sócios do clube, com bilheterias e acesso a cadeiras reservadas. É uma área voltada especialmente para sócios e convidados.

Portão 19

Outro acesso para a torcida do Vasco, com entrada pelas cadeiras destinadas aos sócios do clube. O Portão 19 também está na Avenida Roberto Dinamite e é uma alternativa para os torcedores vascaínos.

Portão 7 de São Januário

Esse portão de São Januário está localizado na Rua Francisco Palheta e não serve como entrada de torcedores para o estádio, funcionando apenas como bilheteria. É destinado exclusivamente para a compra e retirada de ingressos.

Portão 9

Também situado na Rua Francisco Palheta, o Portão 9 de São Januário dá acesso à arquibancada, sendo utilizado pela torcida do Vasco. É um ponto de acesso bastante utilizado pelos torcedores que preferem a arquibancada.

Portão 11 de São Januário

Esse portão está localizado na Rua São Januário e é a entrada destinada aos torcedores visitantes. Em dias de jogos, esse é o único portão disponível para a torcida adversária, facilitando a organização e segurança.

Portão 16

Com entrada pela Rua Dom Carlos, o Portão 16 é reservado para a imprensa. Jornalistas e profissionais da mídia utilizam esse acesso para cobrir os eventos e partidas no estádio.

Com esses detalhes, você pode planejar melhor a sua chegada e entrada no estádio de São Januário, garantindo uma experiência mais tranquila para apoiar o Vasco da Gama em sua casa.

