Torcedores mandam recado a Vojvoda após derrota do Santos: 'Errando sempre'

Santos foi derrotado pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada, na terceira rodada do Brasileirão 2026. Ainda sem vencer no torneio, os torcedores do Peixe mandaram recado ao treinador Vojvoda. Próximo confronto do time é no Paulistão, em rodada decisiva.

Situação do gramado no jogo entre Athletico e Santos chama atenção da web: 'Vergonha'

Veja o que os torcedores estão dizendo:

Juan Pablo Vojvoda, no banco de reservas em jogo do Santos (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Athletico e Santos?

As duas equipes começaram a partida em ritmo de estudo, mas quem tomou a iniciativa foi o Athletico-PR. Benavídez cruzou para a área, Viveros caiu após dividida com Zé Ivaldo e pediu pênalti. Após recomendação do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou a penalidade. Na cobrança, Julimar bateu rasteiro, deslocou Gabriel Brazão e abriu o placar.

Com a vantagem, o Furacão passou a controlar as ações ofensivas, apostando na movimentação de Mendoza, Viveros e Benavídez. O camisa 9 da equipe da casa levou perigo em finalização construída por Léo Derik e Zapelli. Após o chute de perna direita, Brazão fez a defesa no centro do gol.

Aos 16 minutos, o Santos reagiu. Formando o trio de ataque ao lado de Miguelito e Rony, Thaciano foi acionado após boa jogada de Miguelito, que roubou a bola no campo ofensivo e serviu o companheiro na entrada da área. O camisa 16 finalizou com força e contou com leve desvio na trajetória para superar o goleiro Santos e deixar tudo igual.

Antes do intervalo, Miguelito ainda levou perigo em chute de esquerda, em mais uma boa chegada da equipe da Baixada Santista. No Athletico, o volante colombiano Portilla sentiu problema físico e Odair Hellmann foi obrigado a promover a primeira alteração, com a entrada de Luiz Gustavo. Já nos acréscimos, Mendoza — que também passou pelo Peixe — puxou contra-ataque iniciado por Viveros, mas finalizou por cima do gol defendido por Gabriel Brazão.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR retomou o controle da posse de bola e voltou a pressionar, principalmente com Viveros. O Furacão quase ampliou após cabeceio de Julimar, em cobrança de escanteio executada por Zapelli. Brazão fez grande defesa, a bola ainda desviou em Arthur Dias e saiu próxima à trave direita.

O Santos promoveu a estreia de Moisés aos 22 minutos, na vaga de Miguelito. O atacante foi um pedido de Vojvoda, com quem trabalhou no Fortaleza. Igor Vinícius ainda tentou surpreender em chute de fora da área, mas parou em boa defesa de Santos.

O gol da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Esquivel encontrou Viveros dentro da área, e o atacante desviou de pé direito para garantir o triunfo rubro-negro. O resultado premiou a insistência do time da casa e empurrou o Santos para a zona de rebaixamento, ampliando a pressão sobre a equipe paulista neste início de Campeonato Brasileiro.