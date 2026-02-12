Fluminense: Acosta explica reação ao ser substituído e exalta golaço contra o Botafogo
Argentino faz gol da vitória tricolor em clássico no Maracanã
Lucho Acosta negou ter ficado insatisfeito ao ser substituído por Luis Zubeldía e valorizou a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. Autor do gol tricolor, o argentino também comentou o lance decisivo do clássico.
Questionado sobre a impressão de irritação ao deixar o campo, Acosta explicou que a reação foi motivada por uma avaliação pessoal do desempenho durante o jogo.
— Não, nunca (brigaria com o técnico). O treinador toma as decisões. É do jogo, saí chateado comigo mesmo, podíamos ter feito mais gols, convertido melhor as chances. Mas graças a Deus ganhamos, estou muito feliz — disse o meia.
Na sequência, Lucho detalhou a jogada que garantiu a vitória tricolor no clássico e destacou a forma como concluiu a finalização. Acosta ainda brincou com o fato de ter feito mais um gol de cabeça, apesar da baixa estatura.
— Foi lindo o gol. Tive um pouco de calma e, no momento que tem que decidir, a levantei por cima do goleiro. Outro gol de cabeça, o pequeno fez outro gol de cabeça — declarou ao "Premiere".
Com o resultado, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto ao Bahia. O Botafogo está com três pontos, na décima primeira colocação.
Ficha do jogo
FLUMINENSE 1 x 0 BOTAFOGO
3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Lucho Acosta (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Samuel Xavier, Canobbio, Zubeldía, Guga (FLU); Ythallo, Montoro, Newton (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: Canobbio (FLU)
Escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta (Arana); Canobbio, Serna (Ganso) e John Kennedy (Hércules).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo, Montoro e Alex Telles (Matheus Martins); Artur e Arthur Cabral (Kadir).
