Lance em Fluminense x Botafogo quebra a internet: 'Das maiores humilhações'

Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Maracanã, nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. Os comandados de Zubeldía venceram o alvinegro pelo placar mínimo, e o gol de Lucho Acosta, que garantiu o triunfo tricolor, repercutiu muito nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti vira assunto em Fluminense x Botafogo, no Maracanã: 'Ardendo'

Veja o que os internautas estão dizendo:

Acosta foi o autor do gol em Fluminense x Botafogo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi pegado, mas de pouca criatividade. Quando Fluminense ou Botafogo pareciam iniciar um ataque promissor, o lance era rapidamente parado com falta. A primeira grande oportunidade do jogo foi de bola parada. Serna, pela esquerda, botou na corrida e arrumou uma falta em cima da linha lateral da grande área. Acosta tentou direto e parou na barreira. Já mais para o final, Acosta recuperou a bola rápido após o Fluminense desperdiçar um ataque e tocou para Samuel. O capitão deu de primeira, de calcanhar para Canobbio, que canetou Barboza e isolou de esquerda.

No último suspiro antes do apito, os mesmos três jogadores do lance anterior criaram a chance de mais perigo da primeira etapa. Acosta abriu para Samuel, que achou Canobbio com um cruzamento rasteiro e forte para a área. O uruguaio bateu de primeira e parou na trave esquerda de Neto.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou com mais uma chance perdida pelo Fluminense, John Kennedy recebeu pelo alto e saiu de cara com Neto. O camisa 9 enfeitou demais e mandou por cima do gol. Dois minutos depois, o próprio JK fez uma falta boba na entrada da área e deu a primeira chance de perigo para o Glorioso. Telles cobrou falta na cabeça de Arthur Cabral, que parou em Fábio. O gol de Acosta saiu aos nove minutos. O meia achou John Kennedy, que girou e bateu. No rebote, Martinelli tentou, mas Neto defendeu de novo. No segundo rebote, Acosta poderia só empurrar para dentro, mas preferiu encobrir o goleiro botafoguense e fazer um gol de placa no Maracanã.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Superior na partida, o Fluminense poderia controlar o jogo a partir do 1 a 0. Mas Canobbio foi expulso após agredir Montoro com uma cotovelada e colocou fogo no confronto de novo. O problema foi que o Botafogo se lançou demais ao ataque e conseguiu dar mais chances ao Tricolor nos contra-ataques, todos desperdiçados por Serna. Depois da parada técnica, o jogo voltou a ficar parecido com o início do primeiro tempo. Muitas faltas e pouco ataque efetivo. O Glorioso estava desorganizado demais para ameaçar o gol tricolor. E o Fluminense se preocupava demais não tomar gol e não conseguia se concentrar em fazer as chances que tinha com o adversário escancarado. Nos minutos finais, faltou qualidade para sair mais um gol, mas sobrou cotovelo pro alto e divididas duras. O clima ficou quente até o árbitro apitar pela última vez. 1 a 0 Fluminense. Três vitórias seguidas contra o Alvinegro.