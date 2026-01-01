Fortaleza vê saídas de jogadores e tenta manter base para 2026

O Fortaleza entra em 2026 com o encerramento do contrato de alguns jogadores. Rebaixada para a Série B, a equipe vem passando por uma reformulação em seu elenco.

O zagueiro Gastón Ávila, que estava emprestado pelo Ajax-HOL, é um nome que não ficou. O São Paulo chegou a demonstrar interesse no atleta, mas as negociações ainda não se concretizaram.

No mesmo setor, Lucas Gazal foi cedido pelo Atlético-GO até o fim do mês que se encerrou. O Leão tentou permanecer com o jogador, mas nenhum acordo foi selado até agora. Tinga só tinha contrato até abril de 2026, mas o zagueiro já se transferiu para o Coritiba.

Lucas Gazal está sem contrato com o Fortaleza (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

O meio-campista Pierre, emprestado pelo Tombense, também ficou sem vínculo com o fim do ano. Mesmo assim, o Tricolor tem a intenção de comprar o atleta, que foi um dos melhores reforços da temporada.

No ataque, Yago Pikachu ficou sem contrato e já foi anunciado pelo Remo. Marinho também está sem vínculo e ainda não definiu o seu futuro, mas a tendência é que o ponta vá para outro time.

Outros nomes estão recebendo sondagens e, assim como Breno Lopes, podem ser vendidos. O Fortaleza tentará manter uma base para a Série B, que começará em março.

Novo CEO no Fortaleza

O Fortaleza anunciou no domingo (28) o novo CEO de futebol para a sua SAF. Trata-se de Pedro Martins, profissional com passagens por diversos clubes brasileiros.

Pedro Martins é formado em administração de empresas, possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting pela UEFA Academy.