Botafogo não tem batedor de pênalti regular (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Anna Carolina Ramos da Silva e Marcelo Velloso • Publicada em 19/08/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo goleou o Flamengo, neste domingo (18), por 4 a 1 e garantiu a permanência no topo da tabela do Brasileirão. A partida, no entanto, poderia ter sido por maior diferença de gols, mas o Glorioso desperdiçou um pênalti no início do segundo tempo.

➡️Botafogo faz proposta por Vitinho, lateral do Burnley

No duelo, o escolhido do Botafogo para bater a penalidade foi Thiago Almada, contratação mais cara da história do futebol brasileiro e grande promessa pra temporada, mas o meia não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Botafogo enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Um fato curioso sobre o Botafogo nesta temporadaé que, de dez pênaltis marcados para o Glorioso, sete diferentes jogadores bateram a penalidade, sendo que três foram desperdiçadas. Os nomes dos batedores da temporada são: Eduardo, Tiquinho Soares, Marlon Freitas, Júnior Santos, Tchê Tchê, Oscar Romero e Thiago Amada.

As partidas dos dez pênaltis para o Botafogo na temporada 2024:

Botafogo 2x2 Nova Iguaçu - Taça Guanabara - Eduardo - gol

- gol Club Aurora 1x1 Botafogo - Libertadores - Tiquinho Soares - desperdiçou

- desperdiçou Fluminense 2x4 Botafogo - Taça Guanabara - Marlon Freitas - gol

- gol Botafogo 2x1 Sampaio Correa - Taça Rio - Júnior Santos - gol

- gol Botafogo 2x0 Boavista - Taça Rio - Tchê Tchê - gol

- gol Botafogo 5x1 Juventude - Brasileirão - Tiquinho Soares - gol

- gol Vitória 0x1 Botafogo - Brasileirão - Eduardo - desperdiçou

- desperdiçou São Paulo 2x2 Botafogo - Brasileirão - Tiquinho Soares - gol

- gol Atlético-GO 1x4 Botafogo - Brasileirão - Oscar Romero e Luiz Henrique - ambos marcaram gol

- ambos marcaram gol Botafogo 4x1 Flamengo - Brasileirão - Thiago Almada - desperdiçou

O Botafogo tem como batedor oficial Tiquinho Soares, mas quando o artilheiro não está em campo nenhuma regra é definida. No domingo, contra o Flamengo, o atacante tinha acabado de entrar e a oportunidade foi dada a Almada, que não converteu.

John, do Botafogo, ainda não pegou pênalti na carreira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O goleiro do Botafogo também tem uma curiosidade em relação a pênaltis. No profissional, John nunca defendeu uma cobrança. O defensor do Glorioso esteve em teste em nove oportunidades, no tempo regulamentar, e em uma decisão, quando jogava no Internacional.

➡️Com trabalho duro, Fortaleza prova que tem chances de título em cima de gigantes

Na disputa por pênaltis, John chegou a acertar o lado em duas das cinco cobranças. Durante os 90 minutos regulares, pelo Santos, o goleiro não conseguiu defender em cinco oportunidades. Pelo Botafogo, foram quatro cobranças e nenhuma defendida.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelas oitavas da Libertadores. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O Botafogo visita o Palmeiras nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o Glorioso venceu o Verdão por 2 a 1, mas ainda há a possibilidade da decisão ir para os pênaltis, caso o clube paulista vença pela diferença de um gol. Assim, será possível ver o ataque e defesa do Alvinegro em ação em penalidades. Com chances do John reverter esse cenário desfavorável.