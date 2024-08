Botafogo faz proposta por Vitinho, lateral do Burnley

Vitinho está no futebol europeu desde 2018 (Foto: Divulgação/Burnley)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo negocia com o lateral-direito Vitinho e já possui um acordo salarial com o jogador, de acordo com o ge nesta segunda-feira (19). A oferta é por empréstimo com opção de compra.

O Botafogo busca um novo lateral-direito para seu elenco após o caso de indisciplina de Damián Suárez. O jogador uruguaio se recusou a viajar para o jogo contra o Bahia após receber uma proposta do Peñarol. Posteriormente, o atleta foi afastado pelo técnico Artur Jorge.

Quem é Vitinho?

Vitinho tem 25 anos e joga atualmente no Burnley, time da segunda divisão do campeonato inglês. Lateral-direito de ofício, o jogador também atuou pelo lado esquerdo, além de também poder jogar como ponta pelos lados.

Vitinho é destaque no Burnley há três temporadas (Foto: Divulgação/Burnley)

No Brasil, Vitinho foi revelado pelo Cruzeiro, mas apenas com um jogo pelo profisisonal, além de ter passagens por seleções brasileiras de base. Antes da Inglaterra, teve passagem por quatro anos pelo Cercle Brugge, da Bélgica.

A negociação ainda não está perto de ser concretizada, mesmo com o acerto com o jogador. Vitinho é titular do Burnley, que é o líder do campeonato nacional.

O brasileiro é prioridade e alvo principal da posição, mas o Botafogo já tem pelo menos outros dois nomes mapeados caso não exista acordo do Glorioso com o time inglês. Vitinho também foi sondado por outros times brasileiros, como Flamengo e Internacional.