Patryck, do São Paulo, passa por exames e tem fratura diagnosticada

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:10 • São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Patryck Lanza, do São Paulo, que deixou o Allianz Parque de ambulância durante o clássico diante do Palmeiras neste domingo (18), passou por uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein, na manhã desta segunda-feira (19), e teve diagnosticada uma fratura na clavícula direita. A expectativa é de que o jogador receba alta ainda hoje.

O lance, que provocou apreensão entre jogadores das duas equipes, aconteceu na segunda etapa do clássico. Após disputa de bola no alto com Estêvão, do Palmeiras, Patryck bateu a cabeça no chão e caiu desacordado. O jogador recebeu atendimento imediato e deixou o estádio de ambulância.

No hospital, Patryck publicou uma foto em suas redes sociais para tranquilizar os torcedores do São Paulo. Ele agradeceu as orações e disse estar se recuperando ao lado da família e de amigos.

Confira a nota do São Paulo atualizando o estado de saúde do lateral Patryck Lanza:

O lateral-esquerdo Patryck teve diagnosticada uma fratura na clavícula direita, causada pelo trauma sofrido durante o jogo no Allianz Parque. O atleta também passou por uma bateria de exames neurológicos e segue internado no Hospital Albert Einstein, para onde foi levado de ambulância logo após a contusão, cumprindo o protocolo médico para concussão e assistido por profissionais do hospital e do clube. A expectativa é de que receba alta ainda nesta segunda-feira (19).

