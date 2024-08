Fortaleza é segundo colocado na tabela do Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Publicada em 19/08/2024

O Fortaleza, que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro neste fim de semana ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, mostrou que tem chances de superar times gigantes do Brasil e conquistar pela primeira vez o título da Série A. O clube dormiu em primeiro lugar, mas a permanência não se concretizou com a vitória do Botafogo em cima do Flamengo. O Leão soma 45 pontos e está em segundo, a um ponto do Glorioso.

Mas chances de o Fortaleza voltar a assumir o topo da tabela são altas. O fato não é uma surpresa nessa temporada, graças ao trabalho de planejamento que o CEO, Marcelo Paz, faz desde 2017, quando assumiu a presidência do clube. Na ocasião, o time estava na série C do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o Fortaleza não passou um ano sem levantar pelo menos uma taça. Com nove títulos ao todo desde 2018, o Leão conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro (2018), cinco vezes o Campeonato Cearense ( 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) e três vezes a Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024).

É preciso destacar também o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Quando chegou ao Fortaleza, em maio de 2021, Vojvoda não era conhecido no Brasil, mas o argentino fez seu nome com um futebol de qualidade e uma equipe sólida. Embora nem sempre esteja nas graças do torcedor tricolor, o argentino se mostrou estável taticamente e os resultados chegaram, com uma excelente temporada em 2024 do Leão do Pici.

Além disso, Vojvoda ajudou colocar o Nordeste de volta no cenário internacional, ao participar por dois anos consecutivos da Libertadores, em 2022 e 2023, e conquistar o vice-campeonato na Sul-Americana em 2023.

Vale lembrar que, com essas participações, o Leão se tornou o primeiro clube nordestino a garantir vaga direta na Libertadores por pontos corridos, ao terminar em quarto no Brasileirão de 2021. Assim como o primeiro nordestino a disputar a competição duas vezes seguidas, e o terceiro a avançar para as oitavas de final, o mata-mata.

O Fortaleza, que voltou à elite do futebol brasileiro em 2019, chegou a ficar perto do título em 2021. E agora há uma alta expectativa com o desempenho do Leão na temporada de 2024 no Brasileirão, que soma feitos importantes até agora:

Clube com menos derrotas no campeonato: apenas três até o momento

Invicto desde o dia 3 julho: com oito vitórias e um empate

Invicto em casa: em 12 jogos, o torcedor tricolor ainda não viu derrota na Arena Castelão

Segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do Palmeiras

Com maior número de jogos disputados na temporada, entre os times da Série A do Brasileirão, o Fortaleza está longe dos clubes com maiores folhas de pagamento do campeonato. Ao analisar somente o G4, há três clubes entre os dez que mais desembolsam na temporada. Em primeiro lugar, o Flamengo, com folha de R$ 35 milhões, seguido do Palmeiras, com folha de R$ 30 milhões. O Botafogo, na nona posição no ranking, tem aproximadamente R$ 13,7 milhões em custos mensais.

O Fortaleza chega forte para o título inédito, ao enfrentar de frente os maiores clubes brasileiros sem abaixar a cabeça. Ainda há muito jogo pela frente, mas a briga tem tudo para ser acirrada.

O próximo jogo do Fortaleza é contra o Rosario Central nesta quarta-feira (21), às 19h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Leão recebe o clube argentino, no Castelão, após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo.