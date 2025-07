Em brigas opostas, Coritiba e Paysandu fazem confronto de invictos na Série B

Em bons momentos, Coritiba e Paysandu se enfrentam no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada da Série B. Os times estão em brigas opostas na tabela e ostentam as maiores invencibilidades na atual edição da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Coxa é quem está há mais tempo sem saber o que é ser derrotado. A última vez foi em 10 de maio por 1 a 0 para o Goiás, na Serrinha, pela sexta rodada.

Desde lá, o Coritiba acumula nove jogos invictos: sete vitórias e dois empates. Os triunfos foram contra e América-MG (1x0, casa), Criciúma (1x0, fora), Avaí (2x1, casa), Cuiabá (2x0, casa), Athletico (1x0, fora), Volta Redonda (2x0, casa) e CRB (1x0, fora) e as igualdades diante de Botafogo-SP (0x0, fora) e Atlético-GO (0x0, fora).

continua após a publicidade

Nesse período, o time do técnico Mozart levou apenas um gol, sendo seis partidas seguidas sem ser vazada - a equipe alviverde tem a melhor defesa da Série B, com seis gols sofridos em 16 jogos. A sequência fez o Coritiba passar para a liderança, com 33 pontos, mesma pontuação do vice-líder Goiás, mas com melhor saldo de gols (10x8).

➡️ Mais notícias do Coritiba

Já o Paysandu era o lanterna da Segundona até trocar o comando técnico: saiu Luizinho Lopes e chegou Claudinei Oliveira, ao custo de R$ 300 mil para tirá-lo do Londrina. A mudança deu certo.

continua após a publicidade

Desde a estreia, o Papão acumula cinco confrontos sem perder. Foram três vitórias seguidas frente a Botafogo-SP (1x0, casa), Remo (1x0, fora) e Ferroviária-SP (2x1, casa) e dois empates contra Avaí (0x0, fora) e Atlético-GO (2x2, casa).

Os resultados positivos ainda não tiraram o Paysandu da zona do rebaixamento, mas levaram a equipe para a 18ª posição, com 15 pontos, a três da Ferroviária-SP, primeiro time fora da zona da degola. Antes de Claudinei Oliveira, o time não tinha vencido e possuía apenas quatro pontos.

Coritiba emprestou dois jogadores ao Paysandu

Cria do Coritiba, Thalisson Gabriel foi emprestado ao Paysandu. Reprodução/Instagram

Apesar de rivais na competição, Coritiba e Paysandu têm boas relações nos bastidores. O Coxa, por exemplo, reforçou o adversário com dois jogadores para a Série B.

O primeiro foi o zagueiro Thalisson Gabriel, que chegou no começo de junho e virou titular da equipe. O defensor, contudo, está suspenso para o jogo do final de semana.

Já nesta semana, o Coritiba liberou o meio-campista Geovane Meurer para o Papão. O atleta deve chegar nos próximos dias para se apresentar o novo clube. Nos dois casos, foram empréstimos até o final da Segundona.

Coritiba na Série B

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8). O Coxa está invicto há nove confrontos, com sete vitórias e dois empates.