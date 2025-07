Fortaleza anuncia a contratação do técnico Renato Paiva

O Fortaleza oficializou a contratação do treinador português Renato Paiva, com vínculo válido até o fim de 2026. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (17). Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Tricolor, foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Brasileirão.

Como adiantado pelo Lance!, o acerto entre as partes aconteceu ao longo desta semana. Paiva chega com a missão de evitar um rebaixamento do Leão no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor está nas oitavas da Copa Libertadores - o adversário será o Vélez Sarsfield-ARG.

— A escolha do Renato Paiva atende alguns critérios: primeiro, é um treinador que tem muito conteúdo, de uma escola muito boa de futebol, que tem um método de trabalho, variação de treinamentos, de forma de jogar, um profissional que de fato tem conteúdo e repertório de trabalho. O fato dele conhecer o futebol brasileiro foi muito importante também, queríamos um profissional que já conhecesse a Série A, adversários, logísticas, arbitragem e forma de disputa. O fato dele ter trabalhado no Nordeste foi um fator também que teve uma influência, já conhece a região, o clima das cidades, um pouco da logística que é mais distante e o calor do povo nordestino. Um treinador que estava atuando no mais alto nível, na primeira prateleira, que foi o Mundial de Clubes, onde o Botafogo fez uma boa campanha vencendo o Campeão da Europa e fazia também uma boa campanha no Campeonato Brasileiro — pontuou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Renato Paiva treinou o Botafogo em 2025 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Paiva iniciou a sua carreira como treinador no Benfica-POR. Depois, passou por Independente del Valle-EQU e León-MEX. Em dezembro de 2022, foi contratado pelo Bahia. A primeira passagem no futebol brasileiro encerrou-se em setembro de 2023, somando 19 triunfos, 15 igualdades e 15 derrotas em 49 duelos.

Em fevereiro deste ano, o profissional foi anunciado como o substituto de Artur Jorge no Botafogo. A passagem no comando dos cariocas foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O português foi demitido após a queda para o Palmeiras nas oitavas do Mundial de Clubes.

