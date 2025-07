Escalação: lateral do Coritiba se recupera de lesão e volta contra o Paysandu

O lateral-direito Alex Silva virou opção no Coritiba para enfrentar o Paysandu pela 17ª rodada da Série B. As equipes se enfrentam no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Após uma pequena cirurgia, o jogador voltou a treinar com o elenco nesta semana, no CT da Graciosa, e fica à disposição do técnico Mozart. Ele se recuperou de uma entorse no joelho direito, sofrida diante do Atlético-GO, em 15 de junho.

Alex Silva foi titular em 11 dos 12 jogos do Coritiba na Série B até se lesionar. Sem ele, o treinador mudou Zeca de lado e passou a utilizá-lo como lateral-direito, além de improvisar o zagueiro Bruno Melo como lateral-esquerdo.

Contratado para a Segundona, vindo da Portuguesa, Alex Silva tem dois gols e duas assistências na competição.

Coritiba tem mais três retornos e um desfalque

Lucas Ronier volta de suspensão no Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

O técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 contra o CRB. Tiago Cóser e Guilherme Aquino brigam pela vaga para jogar ao lado de Jacy. A outra alternativa é colocar Alex Silva.

Por outro lado, o técnico alviverde tem as voltas do zagueiro/lateral Bruno Melo, do volante Filipe Machado e do atacante Lucas Ronier, que cumpriram suspensão em Maceió. O trio é considerado titular no Coxa, e Mozart deve tirar João Almeida, Wallisson e Clayson do time que começou a última partida.

Provável escalação: Pedro Morisco; Zeca, Guilherme Aquino (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

Coritiba na Série B

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8). O Coxa está invicto há nove confrontos, com sete vitórias e dois empates.