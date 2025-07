André Silva foi autor dos dois gols do São Paulo no empate por 2 a 2 com o Bragantino na última quarta-feira (16). O Tricolor está sem vencer pelo Campeonato Brasileiro há cinco rodadas. Na 16ª posição da tabela, o artilheiro respondeu sobre a má fase e a situação do time na competição.

O São Paulo tem somente 13 pontos somados, com apenas duas vitórias até então. Com quase um terço do Brasileiro completo, a pressão começa aumentar. Para André Silva, em entrevista após a partida, o time precisa começar a tratar os próximos jogos como finais.

- É continuar trabalhando. Eu acho que não existe fórmula, como você falou. A gente tem que ficar no nosso dia a dia concentrado ao máximo pra que a gente possa fazer o melhor dentro dos jogos. E cada jogo pra nós aqui agora é uma final. É uma final porque o São Paulo tem que tá num lugar melhor - disse.

- O São Paulo tem que tá num lugar brigando lá em cima. As pessoas têm que estar falando mais do São Paulo no sentido positivo. Pra que gente possa se tornar cada vez mais fortes, nós e os nossos torcedores também junto com a gente, pra que a gente consiga agora colocar o São Paulo numa situação melhor - completou.

O São Paulo volta a campo no sábado (19) e enfrenta o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Sem folga, a equipe se reapresentou já nesta quinta-feira. O jogo será o primeiro de Hernán Crespo no estádio. No momento, a competição nacional está sendo tratada como prioridade.

André Silva marcou dois gols contra o Bragantino nesta quarta-feira (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Curtinhas do São Paulo - 17 de julho

O São Paulo se apresentou no SuperCT a partir das 11h (de Brasília). O time não terá nenhum descanso na agenda desta semana após o jogo contra o Bragantino. A equipe mira o clássico contra o Corinthians.

O time ainda monitora a situação de Lucas Moura. Mesmo que esteja treinando com o restante do elenco, o camisa 7 é visto como desfalque pensando no jogo de sábado. Lucas só jogará quando estiver totalmente recuperado.

Próximos jogos do São Paulo