Clubes da Série B pedem aumento de receita em encontro com presidente da CBF

Os clubes da Série B se reuniram nesta quinta-feira (17) com o presidente da CBF, Samir Xaud, e aproveitaram o encontro para reforçar uma antiga reivindicação: aumento das receitas e melhores condições para disputar a competição. O encontro, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, contou com dirigentes das 20 equipes da Segunda Divisão, além de vice-presidentes da confederação, membros da diretoria e representantes das federações estaduais. Durante aproximadamente duas horas, foram discutidos temas como contratos de transmissão, fair play financeiro, logística e, principalmente, a situação financeira dos clubes.

Embora o encontro tivesse como pauta principal a apresentação do novo comando da entidade aos representantes da Série B, a reunião virou palco para uma série de pedidos por parte dos clubes, que se dizem cada vez mais preocupados com a dificuldade de manter suas operações diante das receitas cada vez menores.

O principal motivo da insatisfação dos clubes é a queda no valor pago pelos contratos de televisão e placas publicitárias da Série B. Até 2024, cada clube recebia, em média, R$ 11 milhões por temporada. A partir de 2025, a expectativa é que esse valor caia para cerca de R$ 6 milhões por equipe, somando direitos de transmissão e placas de publicidade. Para os dirigentes, o custo de disputar a Série B segue elevado, especialmente pelas longas viagens e a estrutura necessária para manter os elencos competitivos.

Embora a CBF já arque com algumas das despesas logísticas da Série B — custeando passagens e hospedagem das delegações —, os clubes argumentam que isso não é suficiente para equilibrar as contas, sobretudo diante da redução das receitas previstas para o próximo ano.

Como resposta, Samir Xaud e sua diretoria afirmaram que irão analisar as demandas apresentadas, mas não deram qualquer prazo para um retorno ou uma decisão definitiva. A única sinalização prática foi a criação de uma comissão formada por dirigentes de Atlético-GO, Ferroviária e Volta Redonda, que terá a função de manter a interlocução com a confederação e apresentar propostas mais detalhadas para tentar encontrar soluções conjuntas.

— Foi uma reunião de aproximação, para que o novo presidente conheça os problemas dos clubes da Série B. É um novo presidente, com ideias arrojadas, como criar as ligas e instituir o fair play financeiro. Tenho de confiar — afirmou ao Lance!, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.