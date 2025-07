Grêmio deve ter retornos no ataque para o jogo contra o Vasco

O Grêmio deve contar com dois retornos importantes para o jogo de sábado (19), às 17h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, contra o Vasco da Gama, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes adiantou, em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima-PER, na noite de quarta-feira (16), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, que acredita nas voltas de Cristian Olivera e Braithwaite.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Kike Olivera sofreu acidente doméstico, e Braithwaite tinha desconforto no tornozelo

Kike Olivera desfalca o Grêmio desde o início de julho em decorrência de um acidente doméstico. Após derrubar uma garrafa térmica com água quente, o ponta uruguaio teve queimaduras no pé.

Cristian Olivera em treinamento do Grêmio. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Já Braithwaite ainda não havia se recuperado totalmente de desconforto no tornozelo que persiste desde antes da pausa para a Copa do Mundo do Clubes. Apesar de não ter viajado para os confrontos com o Cruzeiro e Alianza Lima, o centroavante dinamarquês treina com bola desde o final da semana passada.

continua após a publicidade

Mano Menezes lamentou não ter contado com a dupla em período de treinamentos

Mano lamentou não ter contado com a dupla durante grande parte do período de treinamentos que o Grêmio teve nas últimas semanas. Para o treinador, isso foi determinante para que sua equipe não tenha retornado bem após a paralisação.

— A gente nunca teve Braithwaite, Villasanti, Kike nesse tempo de treinamento. Isso criou, acidentalmente, quase que uma incapacidade de treinar a equipe principal, que vinha sendo nossa equipe titular. Não dá, né? — ponderou Mano.

continua após a publicidade

Comissão técnica deve ter cuidado com controle de carga da dupla

Com os retornos de Kike Olivera e Braithwaite, Aravena e André Henrique deixam o time. Entretanto, para o jogo contra o Vasco, a comissão técnica pode dosar a carga da dupla que retorna, até porque, na próxima quarta-feira (23), o Grêmio tem o decisivo jogo da volta contra o Alianza Lima, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.