O São Paulo acertou os detalhes do primeiro contrato profissional de Gustavo Zabarelli. Joia de Cotia e atualmente no Sub-17, o Lance! apurou que o jogador está na mira de times da Europa, como Barcelona.

Zabarelli assinou contrato até maio de 2028. Na visão do São Paulo, correr atrás da profissionalização do contrato era uma forma de proteger o atleta pensando em futuras negociações. Os jogadores de Cotia são considerados grandes ativos no mercado.

O Tricolor e o staff do jogador, formado por Giuliano Bertolucci, Lecca De Camargo e Danilo Correia, discutiam os últimos detalhes há algum tempo. O time entende que, mesmo com a pouca idade, Zabarelli tem potencial de promessa. No Sub-17, tem assumido a camisa 10 do time.

Com o contrato profissional, o São Paulo não corre mais nenhum risco de perdê-lo de graça. Além disso, existe uma projeção de pensar em opções de Cotia que podem ser projetadas no time profissional em breve - algo que acontece com frequência.

Zabarelli não foi a única joia que passou por uma renovação de contrato assim. Recentemente, o São Paulo também acertou os vínculos de atletas como Nicolas Bosshardt, que estava no radar de times como Barcelona, da Espanha, e do Stuttgart, da Alemanha.

São Paulo acertou contrato profissional de mais uma joia de Cotia (Foto: Divulgação/ São Paulo)

São Paulo deve ter investidor em Cotia

A base do São Paulo é avaliada como uma das mais promissoras do país. Atualmente, diversos nomes formados em Cotia estão fazendo sucesso mundo afora, vide Antony e Casemiro.

O São Paulo está avançando as negociações envolvendo Evangelos Marinakis, magnata grego, visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Não seria uma compra das categorias de base, interpretada pelo São Paulo como patrimônio do clube, mas sim uma forma de investimento, de fato.

Curtinhas do São Paulo - 17 de julho

O São Paulo se apresentou no SuperCT a partir das 11h (de Brasília). O time não terá nenhum descanso na agenda desta semana após o jogo contra o Bragantino. A equipe mira o clássico contra o Corinthians.

O time ainda monitora a situação de Lucas Moura. Mesmo que esteja treinando com o restante do elenco, o camisa 7 é visto como desfalque pensando no jogo de sábado. Lucas só jogará quando estiver totalmente recuperado.

Crias de Cotia

O Sub-20 volta a se apresentar em Cotia, mas agora vindo de uma eliminação no Brasileirão Sub-20. As outras categorias não tem jogos marcados na agenda.

