Enquanto em Brasília o técnico Dorival Júnior finaliza a preparação da Seleção Brasileira para encarar a Argentina nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a cerca de mil quilômetros de distância, no Rio, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estará garantindo a permanência à frente da CBF até pelo menos 2030. Ednaldo será anunciado como presidente reeleito no início da tarde desta segunda-feira (24).

O atual mandatário é candidato único e inscreveu chapa com a assinatura de todas as 27 federações estaduais, além de 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B. Assim, a Assembleia Geral Eleitoral, marcada para o fim da manhã, será meramente protocolar.

A convocação da eleição aconteceu há oito dias, no domingo (16), tão logo abriu a janela para o processo eleitoral. Pelo estatuto da CBF, o pleito para decidir o novo presidente da entidade pode ser marcado no prazo de até um ano do término do mandato. Ednaldo assumiu oficialmente a CBF em 23 de março de 2022, e por isso o atual mandato se encerra em 23 de março de 2026.

Ednaldo marca eleição na CBF em meio à Data Fifa por opção

A pressa em deflagrar o processo eleitoral é uma forma de não ter a candidatura sob maiores riscos de oposição, ainda que isso seja historicamente improvável. Ao marcar o pleito em meio à Data Fifa, Ednaldo Rodrigues evitou que eventuais resultados ruins da Seleção em campo o colocassem ainda mais na mira da opinião pública, mesmo que isso pouco tivesse influência imediata no resultado. E há o principal: de momento, todas as federações concordaram em subscrever a chapa de Ednaldo.

Ronaldo Fenômeno chegou a se lançar pré-candidato, mas desistiu de concorrer há 12 dias reclamando da falta de apoio.

Denominada "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza", a chapa única encabeçada por Ednaldo Rodrigues precisará ser chancelada por dirigentes de clubes e federações nesta segunda-feira. Eles deverão comparecer em peso na sede da CBF. É comum que todos enviem representantes, e quem não o faz apresenta justificativa por escrito.

Além de Ednaldo Rodrigues, oito vice-presidentes serão eleitos. São eles: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.