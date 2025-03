Ronaldo expõe carta das federações que não o apoiaram em eleição da CBF; veja

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno deu detalhes da tentativa de candidatura frustrada para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. O artilheiro do Penta não conseguiu sequer ser ouvido pelos presidentes das federações, já que pelo menos 23 deles se manifestaram a favor de Ednaldo Rodrigues. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ex-jogador revelou o conteúdo da carta enviada pelas federações com a negativa do apoio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Minha decisão de querer me candidatar é que minha vida é o futebol, sentia um dever de tentar melhorar o futebol brasileiro. Falei com minha família, ninguém queria que eu entrasse nisso, mas precisava tentar. Convenci meus amigos e família, arrumei minha turma e sabia que era difícil, mas não sabia que era impossível. O sistema realmente não deixa ninguém entrar. Quem está no poder, se reelege ou elege o sucessor - disse Ronaldo.

- Quando eu senti que a coisa estava apertando, eu decidi mandar um e-mail para as federações, pedindo um encontro para expor minhas ideias. E em dois dias, 20 federações me responderam com uma carta padrão: "Ronaldo, é muito legal você se interessar em querer ajudar o futebol. Respeitamos muito a sua trajetória, mas não podemos te receber porque estamos alinhados com a excelente gestão do Ednaldo Rodrigues" - completou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Reeleição de Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues será reeleito presidente da CBF na próxima segunda-feira (24). O atual mandatário foi o único a inscrever chapa para a eleição, e contou com o apoio unânime das 27 federações estaduais. Assim, como já se desenhava, será candidato único. Além do apoio unânime das federações, 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B também manifestaram apoio por escrito. Pelo estatuto da CBF, são necessárias as assinaturas de quatro federações e quatro clubes para inscrever uma chapa.