Mais treinada e descansada: como chega a URT para decisão contra o Cruzeiro

A URT irá definir contra o Cruzeiro neste sábado (14) uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Apesar de o duelo não ser eliminatório, as duas equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para garantirem seus lugares na próxima fase.

O duelo deste sábado é fundamental para a equipe de Patos de Minas, não só para se classificar, mas também para garantir um calendário anual. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o executivo de futebol do clube, Eduardo Dutra ressaltou a importância deste fator para a equipe.

– O principal objetivo do clube é conquistar um calendário nacional para funcionar o ano inteiro em 2027. Então, o nosso foco principal é conseguir uma vaga na Série D. Atualmente o clube conquistou acesso e a permanência no módulo I do Campeonato Mineiro. Então, ano que vem, já tem garantido, digamos assim, quatro meses de funcionamento. Queremos que o clube sempre funcione o ano inteiro, com um calendário anual – disse o dirigente.

Eduardo Dutra (Foto: Divulgação URT)

– É degrau por degrau. Se algo não dá certo, é um ano que atrasa todo projeto. Então, assim, foi muito importante conquistar o acesso e conquistar a permanência. Agora precisamos muito conquistar uma vaga na Série D do ano que vem – destaca Eduardo.

Ainda que não vença o Cruzeiro neste sábado e não se classifique para as semifinais, a URT poderá garantir seu calendário em 2027 se vencer o Troféu Inconfidência.

Planejamento da URT para o Campeonato Mineiro

Enquanto o Cruzeiro ainda sonhava com as remotas chances de título no Brasileirão e quase um mês antes da semifinal da Copa do Brasil, a URT já iniciava a preparação para o Campeonato Mineiro. A equipe se apresentou em 17 de novembro.

– Isso implicou em um investimento maior, pagamos parte do salário de novembro. Apostamos nisso e vimos que surtiu efeito. Proporcionamos aos atletas mais tempo juntos, para a comissão trabalhar suas ideias – explica Eduardo

A estratégia funcionou. O time comandado por Ito Roque perdeu pela primeira vez apenas na antepenúltima rodada. Antes, venceu três partidas e empatou duas, campanha destacada pelo dirigente. Além disso, o clube chega com três jogos a menos que o Cruzeiro.

– Acredito que a URT vem fazendo uma campanha muito consistente nas cinco primeiras rodadas. Chegamos à sexta rodada invictos com a melhor defesa, apenas um gol sofrido. Infelizmente perdemos para o América por 1 a 0 no Independência, Em seguida para o Tombense lá em Tombos por 3 a 1. Mas mesmo assim chegamos à última rodada liderando o grupo e na frente do Atlético por exemplo. Dependendo apenas da gente pra classificar – desataca.

Expectativa pelo jogo em Patos de Minas

A última vez que a URT chegou à semifinal do Campeonato Mineiro foi em 2017. Na ocasião, a equipe ficou em quarto lugar na primeira fase e acabou eliminada pelo Atlético-MG, após um empate em 1 a 1, e uma derrota por 3 a 1. Por conta disso, há grande expectativa em Patos de Minas por esse retorno.

– A cidade toda tendo expectativa pra essa partida os ingressos já estão praticamente esgotados estão nas últimas unidades. Já não resta meia entrada, apenas inteira e a expectativa é de casa cheia. Com certeza vai ser casa cheia, o estádio vai estar sua capacidade máxima pra nos ver enfrentar esse desafio – disse Eduardo.

URT x Cruzeiro

Em meio às críticas que o trabalho de Tite tem recebido recentemente, o Cruzeiro enfrentará a URT na noite deste sábado (14), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em Patos de Minas, às 19h (de Brasília).

O Cruzeiro vive seu momento de maior pressão na temporada depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol durante a semana. No Campeonato Mineiro, no entanto, a equipe comandada por Tite depende apenas de si para se classificar.

