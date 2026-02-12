Carnaval: veja os enredos das escolas de samba ligadas à torcida do Flamengo

Três escolas de samba ligadas a torcida do Flamengo desfilarão no Carnaval de 2026: Flamanguança, Raça Rubro-Negra e Imperadores Rubro-Negros. As agremiações irão desfilar na Estrada Intendente Magalhães. Veja com o Lance! detalhes dos desfiles.

continua após a publicidade

Confira imagens do ensaio da Flamanguaça:

A primeira das agremiações a desfilar será a Flamanguaça, que se apresenta na segunda-feira (16), às 18h40, na Série Prata. Para este ano, a escola de samba irá trazer o enredo "Ecos de Sortilégios". O tema aborda a feitiçaria e a ancestralidade.

➡️ Torcida do Flamengo no RJ é maior do que as de Botafogo, Flu e Vasco somadas, diz pesquisa

Na terça-feira (17), às 19h20, será o dia da Raça Rubro-Negra, que está presente no Grupo de Avaliação do carnaval carioca. Em 2026, a agremiação trará o enredo "Xirê da superação: o chamado dos Orixás para seguir em frente", que irá abordar rituais das religiões afro.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para finalizar a festa, a Imperadores Rubro-Negros desfila pela Série Bronze, equivalente à quarta divisão do carnaval carioca, no sábado (21), às 20h. A escola trará o enredo "Nigredo e Rubedo: Alquimia em preto e vermelho", que promete unir ciência, filosofia e paixão na avenida.

🤑 Aposte nos jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Flamengo no carnaval

Durante a festa, a equipe do Flamengo também estará em ação. O Rubro-Negro entra em campo no domingo (22), contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Na próxima quinta (19), o time viaja para a Argentina, onde encara o Lanús no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.