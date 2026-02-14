Jornal argentino repercute sucesso de Zubeldía no Fluminense: 'Impecável'

O bom momento do Fluminense sob o comando de Luis Zubeldía ultrapassou as fronteiras do Brasil. O jornal argentino "Olé" repercutiu nesta sexta-feira (13) o triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e exaltou a sequência histórica do treinador no Maracanã.

A publicação classificou o time como "La máquina Tricolor de Zubeldía" e destacou a marca de 15 vitórias consecutivas como mandante desde a chegada do técnico, em setembro de 2025. Segundo o periódico, o argentino vive seu melhor momento à frente do clube e transformou o estádio em uma fortaleza.

O jornal também deu ênfase ao desempenho em clássicos em 2026. O Fluminense venceu três rivais tradicionais na temporada: Flamengo (2 a 1, pelo Carioca) e Botafogo duas vezes (1 a 0 pelo Estadual e 1 a 0 pelo Brasileirão). O gol decisivo contra o Alvinegro, marcado por Lucho Acosta, foi tratado como "golazo" e apontado como símbolo do momento da equipe.

— O treinador argentino de 45 anos, revelado pelo Lanús e com passagem pelo Racing, segue escrevendo uma história impecável no Maracanã e deixou mais uma prova de sua efetividade no clássico contra o Botafogo nesta quinta-feira, quando o Tricolor venceu por 1 a 0 com um golaço memorável de Lucho Acosta.

Além do desempenho nos clássicos, o Olé ressaltou os números gerais da campanha como mandante: 15 jogos, 15 vitórias, 28 gols marcados e apenas quatro sofridos. A publicação ainda lembrou que Zubeldía está a um triunfo de igualar uma sequência histórica do clube registrada entre 1941 e 1942.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense soma sete pontos em três rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela. O próximo compromisso será diante do Bangu, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, no Maracanã, onde o Tricolor tenta ampliar a sequência perfeita sob o comando do treinador argentino.

Sequência do Fluminense de Zubeldía como mandante

2-0 sobre o Botafogo 3-0 sobre o Atlético Mineiro 1-0 sobre o Juventude 1-0 sobre o Internacional 1-0 sobre o Ceará 1-0 sobre o Mirassol 2-1 sobre o Flamengo 6-0 sobre o São Paulo 2-0 sobre o Bahia 1-0 sobre o Vasco da Gama 2-1 sobre o Madureira (Luso Brasileiro) 2-1 sobre o Flamengo 2-1 sobre o Grêmio 1-0 sobre o Maricá 1-0 sobre o Botafogo

O que vem por aí?

Com a vitória sobre o Botafogo, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca.

