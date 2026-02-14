Agora é hora da decisão. O Corinthians entra em campo na noite deste domingo (15) para enfrentar o São Bernardo, fora de casa, às 20h30 (de Brasília), para disputar a oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time comandado por Dorival Jr. ainda não garantiu vaga nas quartas de final da competição, mas tem grandes chances.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians encaminha empréstimo do zagueiro Cacá para o Vitória

Em quinto lugar na tabela de classificação e com 11 pontos até aqui, sendo três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas abertas. Apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa já avançaram de forma antecipada.

O Timão está confortável e tem uma conta simples: vencer a partida para depender apenas de si para garantir a classificação. Em caso de vitória, na melhor das situações, e contando com tropeços de RB Bragantino e Portuguesa, o Timão vai terminar a primeira fase na terceira colocação da tabela. No entanto, caso Massa Bruta e Lusa vençam, permanecerá na quinta posição, assim como iniciou a última rodada.

continua após a publicidade

Já se o duelo terminar empatado, o Bernô, que tem oito pontos, dará adeus a qualquer chance de vaga na próxima fase, enquanto o Corinthians precisará torcer por tropeços de Guarani, Botafogo-SP ou São Paulo, que estão logo abaixo na tabela.

Em caso de derrota corintiana, a situação se complica, já que o Capivariano, nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação, tem apenas um ponto a menos que o Corinthians e vai encarar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.