Botafogo aumenta lista de eliminações brasileiras na 'pré-Libertadores'; relembre
Glorioso cai diante do Barcelona-EQU na terceira fase da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
A eliminação do Botafogo para o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10) aumentou a lista de quedas de clubes brasileiros nas fases preliminares da Libertadores. O time carioca perdeu por 1 a 0 no estádio Nilton Santos e foi eliminado na terceira fase. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1 em Guayaquil (EQU).
Relacionadas
- Fora de Campo
Veja o gol em Botafogo x Barcelona-EQU: Glorioso sai atrás no placar
Fora de Campo10/03/2026
- Fora de Campo
Torcedores apontam culpado por gol em Botafogo x Barcelona-EQU: ‘Incrível’
Fora de Campo10/03/2026
- Fora de Campo
Vidente aponta resultado de Botafogo x Barcelona-EQU pela Libertadores
Fora de Campo10/03/2026
➡️ Torcedores apontam culpado por gol em Botafogo x Barcelona-EQU: 'Incrível'
O resultado coloca o Alvinegro entre os clubes brasileiros que deixaram a competição antes da fase de grupos. Desde 2011, equipes do país acumulam eliminações em diferentes etapas da chamada "pré-Libertadores". Relembre abaixo cada uma.
Eliminações de clubes brasileiros na 'pré-Libertadores'
Tolima-COL x Corinthians (2011)
A primeira delas ocorreu em 2011, quando o Corinthians foi eliminado pelo Deportes Tolima-COL. Após empate sem gols no Pacaembu, o time paulista perdeu por 2 a 0 na Colômbia e deixou a competição ainda na fase preliminar.
Nacional-URU x Chapecoense (2018)
Em 2018, a Chapecoense caiu diante do Nacional-URU. A equipe catarinense perdeu os dois jogos por 1 a 0 e foi eliminada.
São Paulo x Talleres-ARG (2019)
No ano seguinte, o São Paulo também deixou o torneio antes da fase de grupos ao ser superado pelo Talleres-ARG. O time paulista foi derrotado por 2 a 0 na Argentina e não conseguiu reverter o placar no Morumbi.
Guarani-PAR x Corinthians (2020)
O Corinthians voltou a cair na fase preliminar em 2020. O adversário foi o Guaraní-PAR. Após derrota por 1 a 0 fora de casa, o time paulista venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena, mas foi eliminado pela regra do gol fora de casa, ainda em vigor naquele ano.
Independiente del Valle x Grêmio (2021)
Em 2021, o Grêmio foi eliminado pelo Independiente del Valle-EQU na terceira fase preliminar. A equipe gaúcha perdeu os dois jogos por 2 a 1.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Olimpia-PAR x Fluminense (2022)
No ano seguinte, o Fluminense caiu diante do Olimpia-PAR. O confronto foi decidido nos pênaltis após igualdade no placar agregado. Na ida, vitória tricolor por 3 a 1; na volta, contudo, os paraguaios venceram por 2 a 0 para levar o jogo às penalidades.
Fortaleza x Cerro Porteño-PAR (2023)
Em 2023, o Fortaleza foi eliminado pelo Cerro Porteño-PAR, com derrotas nas duas partidas da terceira fase. Na ida, 2 a 1 para os paraguaios; na volta 1 a 0.
Red Bull Bragantino x Botafogo (2024)
Em 2024, a eliminação brasileira ocorreu em confronto direto, com o Botafogo sorrindo daquela vez. O Red Bull Bragantino caiu diante do Glorioso na terceira fase preliminar. O time carioca venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou por 1 a 1 na volta para avançar.
Na sequência, o Botafogo se tornou o único clube brasileiro a conquistar a Libertadores após passar pelas fases preliminares, ao levantar o título continental em 2024.
Corinthians x Barcelona-EQU (2025)
Em 2025, o Corinthians foi eliminado mais uma vez na etapa classificatória, com o Barcelona-EQU sendo também o vilão. A equipe brasileira perdeu por 3 a 0 para no jogo de ida e venceu por 2 a 1 na volta, resultado insuficiente para avançar.
Botafogo x Barcelona-EQU (2026)
Fim do sonho do bicampeonato da Libertadores para o Botafogo. Na noite desta terça-feira (10), no Nilton Santos, o Alvinegro não conseguiu se impor diante do Barcelona-EQU, perdeu pelo placar de 1 a 0 e caiu na terceira fase preliminar da Libertadores. Céliz fez o gol da classificação dos equatorianos. Na ida, em Guayaquil, as equipes empataram por 1 a 1.
➡️ Aposte nos jogos pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias