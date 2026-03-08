Com Rômulo, Novorizontino está escalado para a final do Paulistão contra o Palmeiras
Tigre vai pagar R$1 milhão para utilizar o jogador
Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. O meia Rômulo, que pertence ao Palmeiras e era a principal dúvida do Tigre para este duelo decisivo, vai a campo. Para isso, a diretoria do Novorizontino vai pagar a multa de R$ 1 milhão ao Alviverde.
Assim, os mandantes vão a campo com: Jordi; Mayk, Alvarino, Dantas e Patrick; Luís Oyama, Léo Naldi, Vinicius Paiva, Bianqui, Rômulo e Robson.
Primeiro jogo entre Palmeiras x Novorizontino
Na primeira partida, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López, na última quarta-feira, na Arena Barueri. O Tigre chegou a ter um pênalti para empatar ainda no primeiro tempo, mas Carlos Miguel defendeu a cobrança do atacante Robson. Na segunda etapa, Gustavo Gómez ampliou para o Alviverde, mas o gol foi anulado por impedimento.
Para ser campeão, o Palmeiras precisa apenas de um empate neste domingo em Novo Horizonte. Já o time da casa precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para levar o título estadual. Em caso de vitória simples, a disputa será decidida nas penalidades.
