Palmeiras

Abel define escalação do Palmeiras com Arias titular para final do Paulistão

Alviverde joga pelo empate para conquistar o 27° título estadual

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
19:44
Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
O Palmeiras está escalado para a decisão do Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Novorizontino na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biase. No confronto de ida, vitória alviverde por 1 a 0, com gol do argentino Flaco López.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp.

A grande novidade é a estreia de Jhon Arias entre os titulares. O colombiano assume a vaga do jovem Allan e forma o trio de ataque ao lado de Flaco López e Vitor Roque. Esta será a primeira titularidade do jogador que chegou ao Palmeiras junto ao Wolves, da Inglaterra.

Carlos Miguel segue no gol alviverde, com Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven, pela direita, e Piquerez, na lateral esquerda, fecham o sistema defensivo. Marlon Freitas, Andreas e Mauricio formam o meio-campo.

Ainda em recuperação de uma cirurgia na perna direita realizada após o Mundial de Clubes da Fifa, Paulinho será o único desfalque nesta noite.

Jhon Arias, jogador do Palmeiras
Jhon Arias, jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Allan, Larson e Arthur.

