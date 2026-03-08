Torcida do Palmeiras se reúne e faz festa perto do Allianz antes da final do Paulistão

Não é apenas a cidade de Novo Horizonte que está em festa à espera da decisão entre Novorizontino e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". A capital paulista, principalmente nos arredores do Allianz Parque, está decorada e dominada pelas cores verde e branco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Justamente em razão da finalíssima ser no interior de São Paulo, muitos palmeirenses que não conseguiram viajar ou não conseguiram ingresso para assistir ao jogo no estádio fazem festa perto dos bares temáticos do time, em Perdizes, com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Flaco López, na Arena Barueri, na última quarta-feira (4), e pode até empatar neste domingo que ainda ficará com a taça de campeão paulista. Uma derrota por um gol de diferença, no entanto, levará a decisão para os pênaltis. Qualquer derrota por mais de um gol, o título será do Novorizontino.

continua após a publicidade

Torcida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.