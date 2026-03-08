Torcidas de Novorizontino e Palmeiras agitam arredores do Jorjão na final do Paulistão

O Palmeiras e o Novorizontino foram recepcionados com muita festa neste domingo (8) por parte de suas torcidas, que conviveram de maneira amistosa desde as primeiras horas de movimentação no entorno do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, palco do segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

A grande decisão será às 20h30 (de Brasília), com transmissão da Record TV, CazéTV, HBO Max e TNT Sports. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Flaco López, na última quarta-feira (4), na Arena Barueri.

O estádio tem recebido grandes públicos nas últimas três semanas, já que o Tigre do Vale enfrentou e eliminou em casa o Santos, nas quartas de final, e o Corinthians, na semifinal. O Novorizontino garantiu a vantagem de decidir em seu estádio por ter feito a melhor campanha da competição.

Loja oficial do Novorizontino recebe torcedores durante final do Campeonato Paulista. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

A loja móvel instalada no interior do estádio iniciou as primeiras vendas ainda no período da manhã. Entre os produtos mais procurados estão as camisetas oficiais, comercializadas por R$ 259, enquanto os modelos infantis custam R$ 100. Também está à venda o Tigre, mascote do clube, por R$ 99. Outros itens, como chinelos, copos e bolas, também estão disponíveis para os torcedores.

Com capacidade para 12.398 pessoas, o estádio começou a receber os primeiros torcedores pouco depois das 18h (de Brasília), que chegaram em clima de festa, com bandeirões e fogos de artifício. Até mesmo dois integrantes de uma torcida organizada do Red Bull Bragantino marcaram presença para prestigiar a coirmã Garra do Tigre.

A movimentação de vendas paralelas de ingressos também foi intensa, e alguns cambistas chegaram a cobrar R$ 300 por uma entrada. As torcidas terão setores divididos no estádio, e 166 policiais militares estarão dentro do Jorjão para garantir a segurança da partida.

O espaço para a festa do time campeão já está reservado próximo à emblemática estátua do Tigre, localizada em uma das ruas de acesso ao estádio.

A torcedora palmeirense Rosângela relatou a emoção de estar presente no Jorjão.

— Vi gente até mesmo do Mato Grosso. É muito bom estar aqui. Tem gente que ficou duas horas, ou até o dia todo, viajando para buscar esse título. O que não brincamos no Carnaval, vamos comemorar hoje! Ainda mais no Dia Internacional da Mulher. Temos o melhor time da América do Sul .

Campanha da Federação Paulista de Futebol:

Nos arredores do estádio, também foi possível observar funcionários da Federação Paulista de Futebol com camisetas temáticas de combate à violência contra a mulher, incentivando a campanha "Futebol é Lugar de Mulher", que contará com ações especiais nesta final, no Dia Internacional da Mulher.

Na cerimônia de abertura, apenas meninas entrarão em campo ao lado de atletas e da equipe de arbitragem. Elas usarão camisetas desenvolvidas em parceria com a marca Peita, que produz peças com mensagens feministas de luta e resistência, com frases que valorizam o protagonismo feminino no esporte, como "Apite como uma garota" e "Torça como uma garota", entre outras.

A FPF também promoverá uma ação no gramado com a distribuição dessas camisetas da Peita para diferentes públicos envolvidos no evento, como o casting dos detentores de direitos de transmissão e equipes de operação e de campo.

No gramado, a equipe de arbitragem e os atletas utilizarão em seus uniformes um patch especial com a frase "Futebol é Lugar de Mulher", ampliando a mensagem para o estádio e para as transmissões.

Durante a partida, será exibido no LED do estádio o material institucional já utilizado pela FPF, com a mensagem: "Preconceito não apita. Respeito é regra. Competência não tem gênero."

Além disso, no minuto 18 de cada tempo, será exibida no telão a mensagem "Você não está sozinha: ligue 180 e denuncie", em referência à Central de Atendimento à Mulher, como forma de reforçar a conscientização e a orientação ao público.

