Cruzeiro x Atlético-MG pode ter duelo de gigantes nos pênaltis; veja retrospecto

Cruzeiro e Atlético-MG definem neste domingo (8) o título do Campeonato Mineiro. Diferente de outras ocasiões, a melhor campanha não tem vantagem do empate. Sendo assim, em caso de igualdade, a definição irá para as penalidades máximas. Péssima notícia para os jogadores de linha, já que os dois lados contam com grandes pegadores de pênaltis.

Cássio

Contratado em 2024 para ser um dos grandes nomes da Raposa, o arqueiro viveu momentos de contestação, mas se tornou uma grande liderança no elenco celeste. Nesta semana, o atleta foi inclusive a grande preocupação para a decisão, mas deverá estar em campo.

Até o momento, em 2026, o camisa 1 tem média de pouco mais de um gol sofrido por partida, com três confrontos sem ser vazado. Entretanto, seus números positivos não se resumem apenas ao que construiu neste ano.

O goleiro tem média de 2,7 defesas por partida nesta temporada, defendendo 70% dos chutes e somando cinco duelos aéreos vencidos.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em toda sua carreira, Cássio defendeu 42 cobranças. Destas, cinco foram com o uniforme celeste. Atualmente, ele está apenas a nove defesas de igualar Rogério Ceni, que é o goleiro com mais defesas de penalidades máximas na história, com 51 pênaltis defendidos.

Confira estatísticas de Cássio em 2026

12 jogos 13 gols sofridos 3 jogos sem sofrer gol 2.7 defesas por jogo 70% bolas defendidas 0 pênaltis defendidos 5 duelos aéreos ganhos 37% acerto no passe longo Nota Sofascore 6.83

Everson

Éverson tem se consolidado como um grande especialista em defesas de pênaltis e já alcança números expressivos com a camisa do Atlético.

Na semifinal do Mineiro contra o América, o goleiro foi protagonista. Na disputa por pênaltis, Éverson defendeu duas cobranças e teve papel decisivo na classificação do Atlético para a final. Com essas defesas, chegou à marca de 20 pênaltis defendidos pelo clube alvinegro.

Ao todo, o goleiro atleticano já enfrentou 86 cobranças de pênalti, com 20 defesas, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 23%, um índice considerado alto e acima da média para goleiros. Na prática, quase um a cada quatro pênaltis cobrados contra Éverson termina em defesa.

Com esse número, Éverson também alcançou uma marca histórica: se igualou a Victor, ídolo do clube, que também defendeu 20 pênaltis com a camisa do Atlético.

Everson (Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG)

Além da qualidade debaixo das traves, o arqueiro ainda apresenta outro atributo importante nas disputas de pênaltis, ele também é um dos cobradores da equipe. Em decisões, o goleiro frequentemente assume a responsabilidade nas cobranças, tornando-se mais uma arma do Atlético e esperança da massa alvinegra.

Estatísticas de Everson em 2026

13 jogos 16 gols sofridos 2 jogos sem sofrer gol 3.1 defesas por jogo 71% bolas defendidas 2 pênaltis defendidos em disputa 4 duelos aéreos ganhos 43% acerto no passe longo Nota Sofascore 7.14

Final do Campeonato Mineiro

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

