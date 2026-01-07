Dupla volta à elite do Campeonato Cearense após anos; veja

O Campeonato Cearense de 2026 começou na última terça-feira (6). Maranguape e Quixadá, os dois times que subiram no ano passado, ficaram anos sem participações na Primeira Divisão.

O campeão da Série B do Estadual de 2025 foi o Maranguape, que superou o vice-campeão Quixadá nos pênaltis. Ceará e Fortaleza também estarão na disputa da competição.

Campeonato Cearense 2026: quais os participantes?

Os dez participantes do torneio estão divididos em dois grupos de cinco. Assim, cada um jogará quatro partidas nesta fase. Veja abaixo os times presentes no Campeonato Cearense 2026:

Ceará (atual campeão) Ferroviário Floresta Fortaleza (atual vice-campeão) Horizonte Iguatu Maracanã Maranguape (subiu como campeão da Série B) Quixadá (subiu como vice-campeão da Série B) Tirol

Troféu do Campeonato Cearense (Foto: Lucas Emanuel/FCF)

Campeonato Cearense de 2026: Maranguape é campeão e retorna

Campeão da última Série B do Campeonato Cearense, o Maranguape está de volta à elite do futebol estadual. O time não jogava em tal divisão desde 2018, quando foi rebaixado com apenas um ponto em nove partidas.

As três equipes com melhores pontuações gerais, excluindo Ceará, Fortaleza e Floresta, receberão vagas na Série D de 2027. Esse é o grande objetivo do Maranguape, que está no Grupo B.

A estreia do clube acontecerá nesta quinta-feira (8), contra o Iguatu, às 19h (de Brasília), no Estádio Morenão.

Campeonato Cearense de 2026: Quixadá vivia jejum ainda maior

O Quixadá, vice-campeão da Série B do Estadual de 2025, vivia um período ainda maior sem pisar na elite. O time estava fora desde 2016, quando foi rebaixado no quadrangular do descenço.

O Quixadá foi vice-campeão da Série B do Campeonato Cearense de 2025 (Foto: Lucas Emanuel/FCF)

A equipe traz em seu elenco um velho conhecido de Ceará e Ferroviário: o atacante Juninho Quixadá. O principal objetivo do clube. que está no Grupo A, é a permanência - dois serão rebaixados nesta edição.

A primeira partida neste retorno será nesta quarta-feira (7), contra o Horizonte, às 19h (de Brasília), no Estádio Domingão.

Campeonato Cearense de 2026: onde assistir?

O Campeonato Cearense de 2026 será transmitido pelos seguintes veículos: TV Verdes Mares, ge.globo/ce, TV Ceará, TVC Esporte Clube, Canal GOAT e FCFTV.