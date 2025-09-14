menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Duas pessoas ficam feridas em briga de torcida na zona norte do Rio

PM é atacada com pedras e pedaços de madeira

imagem cameraTorcedores entraram em confronto com a polícia (Foto: Reprodução)
Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
00:39
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar de não haver jogo do Campeonato Brasileiro neste sábado (13) no Engenhão, o entorno do estádio mais uma vez foi palco de briga de torcida no bairro do Engenho de Dentro na zona norte Rio. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Cidade. Ninguém foi preso. Vídeos do tumulto circulam em redes sociais. Confira:

continua após a publicidade

Relacionadas

A confusão aconteceu na tarde deste sábado (13) na rua José dos Reis. Nas Redes Sociais, vídeos mostram homens vestidos de preto atacando duas viaturas da PM jogando pedras e pedaços de madeira. Os policiais usaram bombas de efeito moral e dispararam tiros de bala de borracha a fim de dispersar os marginais. Em um outro registro, um homem é atacado por chutes e golpes de pedaços de pau, inclusive na cabeça, enquanto tentava se proteger das agressões deitado no chão. Moradores da região afirmam que se trata de torcedores do Botafogo. A presença do grupo pode estar relacionada a ligação entre uma torcida organizada do Glorioso com outra do Corinthians. O clube paulista venceu o Fluminense, na noite deste sábado (13), por 1 a 0 no Maracanã com gol de André Ramalho. Esta é a segunda confusão entre torcidas em menos de cinco dias no Rio de Janeiro.

Gui Negão
Confusão pode estar relacionada a ligação entre torcida do Botafogo e Corinthians, que jogou com o Fluminense no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Briga de torcida foi a segunda num espaço de cinco dias

Na quinta-feira passada (11), um homem morreu e outro ficou ferido por conta de uma confusão horas antes do jogo de volta entre Botafogo x Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco levou a melhor se classificando para a semifinal do torneio. Tiros foram disparados atingindo a vítima na cabeça e ferindo um outro torcedor no pé, na estação de trem de Oswaldo Cruz também na zona norte. Seis pessoas foram presas.

continua após a publicidade

Em nota, a PM informou que policiais militares do 3º Batalhão do Meier e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) atuaram para dispersar pessoas em uma briga na Rua José Reis, no Engenho de Dentro, neste sábado (13).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias