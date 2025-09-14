Apesar de não haver jogo do Campeonato Brasileiro neste sábado (13) no Engenhão, o entorno do estádio mais uma vez foi palco de briga de torcida no bairro do Engenho de Dentro na zona norte Rio. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Cidade. Ninguém foi preso. Vídeos do tumulto circulam em redes sociais. Confira:

A confusão aconteceu na tarde deste sábado (13) na rua José dos Reis. Nas Redes Sociais, vídeos mostram homens vestidos de preto atacando duas viaturas da PM jogando pedras e pedaços de madeira. Os policiais usaram bombas de efeito moral e dispararam tiros de bala de borracha a fim de dispersar os marginais. Em um outro registro, um homem é atacado por chutes e golpes de pedaços de pau, inclusive na cabeça, enquanto tentava se proteger das agressões deitado no chão. Moradores da região afirmam que se trata de torcedores do Botafogo. A presença do grupo pode estar relacionada a ligação entre uma torcida organizada do Glorioso com outra do Corinthians. O clube paulista venceu o Fluminense, na noite deste sábado (13), por 1 a 0 no Maracanã com gol de André Ramalho. Esta é a segunda confusão entre torcidas em menos de cinco dias no Rio de Janeiro.

Confusão pode estar relacionada a ligação entre torcida do Botafogo e Corinthians, que jogou com o Fluminense no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Briga de torcida foi a segunda num espaço de cinco dias

Na quinta-feira passada (11), um homem morreu e outro ficou ferido por conta de uma confusão horas antes do jogo de volta entre Botafogo x Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco levou a melhor se classificando para a semifinal do torneio. Tiros foram disparados atingindo a vítima na cabeça e ferindo um outro torcedor no pé, na estação de trem de Oswaldo Cruz também na zona norte. Seis pessoas foram presas.

Em nota, a PM informou que policiais militares do 3º Batalhão do Meier e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) atuaram para dispersar pessoas em uma briga na Rua José Reis, no Engenho de Dentro, neste sábado (13).