O Corinthians venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0 neste sábado (13), pelo Brasileirão, em partida válida pela 22ª rodada. O único gol do jogo foi marcado por André Ramalho, pelo menos é o que vai constar na súmula, por enquanto. Do estádio, a impressão foi de que a falta cobrada por Matheuzinho entrou direto.

Mesmo após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense não levou um público de chamar atenção para o Maracanã. O frio da arquibancada contagiou os primeiros 30 minutos de jogo. O Tricolor precisou de meia hora para chegar no gol pela primeira vez. Ganso – que era o único que ainda chamava alguma atenção – deixou Cano de frente para Hugo. O argentino cabeçeou na mão do goleiro. Depois disso, o Tricolor passou a atacar com mais efetividade. Fuentes e Lima de um lado e Santi Moreno e Fidelis do outro levavam perigo nas extremidades.

Do lado do Corinthians, a torcida compareceu e cantou do início ao fim do primeiro tempo. Por vezes até fazendo mais barulho que os cariocas. O fôlego, porém, não se refletiu em campo. O Timão deixou o Flu ter a bola e não levou perigo em nenhum momento ao gol de Fábio.

O início do segundo tempo não mostrou uma grande ruptura inicial do que foi o fim da primeira etapa. Enquanto o Fluminense chegava, mas se embananava no terço final e não criava chances claras, o Corinthians sequer ameaçava chegar no gol tricolor. Tudo mudou após o gol. Matheuzinho bateu bem uma falta para área na direção da segunda trave. A bola raspou (ou não) na cabeça de André Ramalho, bateu na trave e entrou.

Depois do gol, o Fluminense passou a ter mais pressa. Se já não conseguia fazer a melhor escolha no último terço com calma, o desespero para marcar piorou a situação. Quem se aproveitou foi o Corinthians, principalmente com Yuri Alberto, que conseguiu oferecer profundidade e fez a defesa do Tricolor correr para trás em alguns momentos, dificultando a busca pelo empate – que não chegou.

O que vem por aí para Fluminense e Corinthians?

O Fluminense volta a campo na terça-feira (16) contra o Lanús, pelas quartas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). Já o Corinthians visita o Sport, no domingo da semana que vem (21), pelo Brasileirão, às 17h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã; Rio de Janeiro

⚽Gols: André Ramalho, aos 28'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Ganso e Renato Gaúcho (FLU); Matheuzinho, Gui Negão, Talles Magno, Hugo Souza, Gustavo Henrique (COR)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 21.091 pessoas

💸 Renda: R$ 965.207,50

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Facundo Bernal, Lima (Soteldo) e Ganso (Acosta); Santi Moreno (Riquelme) e Germán Cano (John Kennedy).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu (Talles Magno), Ryan e Maycon, o capitão; Vitinho (Yuri Alberto), Kayke (Carrillo) e Gui Negão (Romero)