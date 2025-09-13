A noite que deveria ser de festa para o futsal cearense terminou em selvageria. Uma briga entre as torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza, na noite desta sexta-feira (12), no Ginásio Paulo Sarasate, terminou com quatro pessoas presas e a apreensão de armas e drogas. A partida, válida pelo campeonato estadual, foi cancelada aos 10 minutos do primeiro tempo.

O clássico, que contava com a presença das duas torcidas pela primeira vez em 21 anos, foi interrompido quando o Fortaleza vencia por 1 a 0.

A briga nas arquibancadas entre Ceará e Fortaleza

A confusão começou quando torcedores invadiram os gradis que separavam as torcidas e iniciaram um confronto generalizado. Cadeiras e outras estruturas do ginásio foram danificadas. No momento da briga, muitos torcedores que não estavam envolvidos correram para deixar o local, gerando pânico.

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento de Choque, interveio e prendeu quatro suspeitos, com idades de 16, 18, 19 e 25 anos. Com eles, foram apreendidos diversos objetos: uma pequena quantidade de drogas, um soco inglês, uma balaclava, um pedaço de madeira com pregos e barras de ferro.

Os suspeitos foram autuados por lesão corporal, corrupção de menores e pelo crime previsto na Lei Geral do Esporte, de promover tumulto e incitar a violência em eventos esportivos.

Ceará lamenta o ocorrido

Em nota oficial, o Ceará Sporting Club lamentou as cenas e afirmou que todo o planejamento de segurança havia sido feito em conjunto com a polícia e os órgãos competentes. "O Ceará se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos", destacou o clube.

A Federação Cearense de Futsal informou que se reunirá com os clubes para decidir o que será feito com a partida, que foi oficialmente encerrada após a confusão.