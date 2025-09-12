Polícia divulga detalhes da briga entre torcidas antes de Botafogo x Vasco

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio de Janeiro divulgou detalhes da briga entre torcedores de Botafogo e Vasco antes da partida desta quinta-feira (11). Em nota, a polícia confirma a morte de Rodrigo José da Silva Sant'anna e e informou que está em busca de imagens para dar continuidade à investigação sobre a confusão em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

- A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Rodrigo José da Silva Sant'anna. Informações preliminares apontam que duas pessoas foram atingidas durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco. A segunda vítima foi socorrida. Agentes analisam imagens e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos e identificar os envolvidos - disse a Polícia Cívil.

A vítima fatal foi atingida com um tiro na cabeça. Ele foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Campinho, mas não resistiu. Já o outro torcedor, que estava usando camisa de uma torcida organizada do Vasco, foi atingido no pé.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir tiros e fogos, além da correria de torcedores. Veículos chegaram a trafegar na contramão para escapar da confusão em frente à estação de trem.

Ainda não foi confirmada se o confronto dos torcedores do Vasco foi com a torcida organizada do Botafogo, adversário desta quinta-feira, ou de outro clube do Rio de Janeiro. Informações que circulam nas redes sociais relatam que pode ter sido uma emboscada.

Torcedor do Vasco levou tiro no pé (Foto: Reprodução)

Vasco se classifica às semifinais da Copa do Brasil

Em campo, o Vasco levou a melhor e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. No tempo normal, as duas equipes empataram por 1 a 1. Nuno Moreira marcou o Cruz-maltino, enquanto Alex Telles, de pênalti, balançou a rede para o Alvinegro.

Com o mesmo placar do jogo de ida, a partida foi para a decisão por pênaltis. Nas cobranças, Alex Telles desperdiçou para o Botafogo. Os vascaínos todos convertaram as penalidades e o time de São Januário se classificou para a próxima fase da competição.

Nas semifinais, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, que na última quarta-feira, no Maracanã, derrotou o Bahia por 2 a 0 e também se classificou para a próxima fase. O outro confronto será entre Corinthians e Cruzeiro. Os dois duelos serão disputados apenas em dezembro.