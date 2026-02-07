O Lance! deu mais um passo importante em 2026. Além de novidades na grade com programas exclusivos na LanceTV, agora o telespectador terá acesso às transmissões do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 ao vivo e com imagens para todo o Brasil. O primeiro jogo será o clássico entre Operário-MS e Dourados AC, neste domingo (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Douradão. ➡️Assista agora na LanceTV!

continua após a publicidade

- O Lance! possui um DNA nacional e uma audiência consolidada em todo o país; usar essa força para dar vitrine a clubes tradicionais do nosso futebol é uma missão que assumimos com entusiasmo. Queremos potencializar a visibilidade dessas equipes, entregando o futebol do Mato Grosso do Sul para o Brasil inteiro e reforçando o nosso posicionamento como um player protagonista e inovador no mercado de transmissões esportivas - afirmou Fernando David, gerente da LanceTV!.

O Diretor de Marketing da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Endrigo Zotelli, destaca que a parceria com o Lance! é um avanço significativo para o futebol sul-mato-grossense,

continua após a publicidade

- Esta parceria muda o perfil do nosso campeonato. A FFMS vem trabalhando para que o futebol de Mato Grosso do Sul evolua e ganhe cada vez mais visibilidade.

Além do clássico deste domingo, outro jogo confirmado é entre Bataguassu x Pantanal, na próxima quarta-feira (11), às 18h (de Brasília). Ao todo, serão nove jogos com transmissão exclusiva da Série A do estadual pela LanceTV, incluindo quartas e semis.

continua após a publicidade

⚔️ Como estão Operário e Dourados no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026?

Atual líder da competição, o Operário chega invicto ao confronto, com 11 pontos, embora tenha um jogo a mais que o Bataguassu, vice-líder, com oito. Fundado em 1938 por trabalhadores da construção civil, o clube é o maior campeão estadual, com 14 títulos, além de quatro conquistas do antigo Campeonato Mato-Grossense, antes da divisão dos estados. A história do Operário inclui uma vitória sobre o Bayer Leverkusen, em 1982.

O destaque é o atacante Luisinho, artilheiro da equipe, com três gols em cinco jogos. Aos 34 anos, ele soma passagens por Santa Cruz, Bahia e Atlético-GO, além de seis temporadas no futebol da Arábia Saudita. O elenco ainda conta com nomes experientes, como Jonas, ex-Flamengo, Matheus Galdezani, com passagens por Coritiba, Internacional, Atlético-MG e Bahia, e o goleiro Lucas Covolan, que retorna ao Brasil após dez anos no futebol inglês.

Do outro lado, o Dourados AC representa a nova geração do futebol sul-mato-grossense. Fundado em dezembro de 2020, o clube nasceu com o objetivo de resgatar o protagonismo da cidade no cenário estadual. Logo na estreia, conquistou de forma invicta a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense e, no ano seguinte, foi vice-campeão da elite. Na temporada 2026, acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas.

📺 Como assistir Operário e Dourados?

O jogo entre Dourados x Operário, assim como as demais partidas do acordo, será exibido gratuitamente na LanceTV. O clássico terá início às 16h30, no horário de Brasília (15h30, no horário padrão do Amazonas), no Estádio Municipal Fredis Saldivar – mais conhecido como Douradão. A próxima transmissão será na quarta-feira (11), às 18h (de Brasília), com o duelo entre Bataguassu e Pantanal.

🍀 Aposte no clássico entre Dourados x Operário-MT!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+ Tudo Sobre Campeonatos Estaduais