Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 04/11/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro (RJ)

As negociações por Rayan entre Vasco e Lyon, clube francês, tem um adicional que deve favorecer o Cruz-Maltino na próxima temporada. Com a expectativa da reforma em São Januário, a venda do jovem atacante pode dar uma nova casa ao clube pelos próximos três anos. A negociação envolve o aluguel do Nilton Santos a partir de 2025. A informação foi primeiramente publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!.

O clube de John Textor prepara uma oferta de 14 milhões de euros (R$ 86 milhões, na cotação atual) pelo cria da Colina. Além dos valores, o Vasco pode quitar uma dívida milionária com Thairo Arruda, CEO do Botafogo. O Cruz-Maltino deve cerca de R$ 15 milhões ao dirigente como comissão por intermediar a venda da SAF vascaína à 777 Partners.

O clube avalia a oferta como positiva, mas a negociação está travada por um impasse com o staff do jogador. A equipe acredita que Rayan não teria espaço no clube francês por conta do limite de estrangeiros, que já bateu no teto. A ideia do Lyon seria emprestá-lo para o RWD Molenbeek, da Bélgica, que também faz parte da Eagle Football, empresa de John Textor.

As negociações entre as partes seguem, analisando as possibilidades para achar um denominador comum. O contrato do atacante com o Vasco vai até dezembro de 2025. Rayan é visto como uma das principais promessas vascaínas dos últimos anos. O jogador se firmou na equipe profissional nesta temporada, atuando em 29 jogos, com dois gols e uma assistência.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira (5), contra o Botafogo, pela 32ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Cruz-Maltino está na nona posição com 43 pontos e visa os três pontos para entrar no G8 em busca de uma pré-Libertadores.