Próximos jogos do Bahia: veja datas, horários e adversários
Tricolor estreia na temporada na tarde deste domingo
O Bahia está prestes a estrear oficialmente na temporada 2026. A partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), o Tricolor entra em campo para enfrentar o Jequié, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Esse será o primeiro jogo de um ano que pode ter até 77 partidas no calendário do clube.
Vale lembrar que no ano passado o Bahia foi o time brasileiro que mais entrou em campo, com 80 duelos em seis competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Em 2026, porém, pelo menos uma delas vai sair do calendário, no caso a Copa do Nordeste, que não vai ter participação de clubes em competições continentais.
O Bahia vai jogar simultâneamente o Campeonato Baiano, o Brasileirão e a Libertadores neste início de ano, por isso um time alternativo entra em ação no estadual para tentar equilibrar as competições.
Diante disso, o Lance! separou os próximos jogos do Bahia até o final de fevereiro, que vão marcar o início da caminhada tricolor. Aqui, no entanto, só serão listados jogos com dias e horários confirmados.
Datas e horários dos próximo jogos do Bahia
1ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Jequié (Arena Fonte Nova) - 11h deste domingo;
2ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia de Feira x Bahia (Arena Cajueiro) - 19h15 do dia 14 de janeiro;
3ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Galícia (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 17 de janeiro;
4ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Barcelona de Ilhéus (Arena Fonte Nova) - 19h15 do dia 20 de janeiro;
5ª rodada do Campeonato Baiano
Vitória x Bahia (Barradão) - 16h do dia 25 de janeiro;
6ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Porto (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 31 de janeiro;
7ª rodada do Campeonato Baiano
Juazeirense x Bahia (Adauto Moraes) - 16h do dia 8 de fevereiro;
8ª rodada do Campeonato Baiano
Bahia x Jacuipense (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 14 de fevereiro;
Segunda fase da Libertadores (ida)
O'Higgins x Bahia (Rancagua, Chile) - 19h do dia 18 de fevereiro;
9ª rodada do Campeonato Baiano
Atlético de Alagoinhas x Bahia (Carneirão) - 16h do dia 22 de fevereiro;
Segunda fase da Libertadores (volta)
Bahia x O'Higgins (Arena Fonte Nova) - 19h do dia 25 de fevereiro.
