Próximos jogos do Bahia: veja datas, horários e adversários

O Bahia está prestes a estrear oficialmente na temporada 2026. A partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), o Tricolor entra em campo para enfrentar o Jequié, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Esse será o primeiro jogo de um ano que pode ter até 77 partidas no calendário do clube.

Vale lembrar que no ano passado o Bahia foi o time brasileiro que mais entrou em campo, com 80 duelos em seis competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Em 2026, porém, pelo menos uma delas vai sair do calendário, no caso a Copa do Nordeste, que não vai ter participação de clubes em competições continentais.

O Bahia vai jogar simultâneamente o Campeonato Baiano, o Brasileirão e a Libertadores neste início de ano, por isso um time alternativo entra em ação no estadual para tentar equilibrar as competições.

Diante disso, o Lance! separou os próximos jogos do Bahia até o final de fevereiro, que vão marcar o início da caminhada tricolor. Aqui, no entanto, só serão listados jogos com dias e horários confirmados.

Datas e horários dos próximo jogos do Bahia

1ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia x Jequié (Arena Fonte Nova) - 11h deste domingo;

2ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia de Feira x Bahia (Arena Cajueiro) - 19h15 do dia 14 de janeiro;

3ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia x Galícia (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 17 de janeiro;

4ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus (Arena Fonte Nova) - 19h15 do dia 20 de janeiro;

5ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória x Bahia (Barradão) - 16h do dia 25 de janeiro;

6ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia x Porto (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 31 de janeiro;

7ª rodada do Campeonato Baiano

Juazeirense x Bahia (Adauto Moraes) - 16h do dia 8 de fevereiro;

8ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia x Jacuipense (Arena Fonte Nova) - 16h do dia 14 de fevereiro;

Segunda fase da Libertadores (ida)

O'Higgins x Bahia (Rancagua, Chile) - 19h do dia 18 de fevereiro;

9ª rodada do Campeonato Baiano

Atlético de Alagoinhas x Bahia (Carneirão) - 16h do dia 22 de fevereiro;

Segunda fase da Libertadores (volta)

Bahia x O'Higgins (Arena Fonte Nova) - 19h do dia 25 de fevereiro.