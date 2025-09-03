CSA afasta presidente dois dias após rebaixamento para a Série D

A crise no CSA se aprofundou após o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (2), o Conselho Deliberativo do clube decidiu afastar a presidente Mirian Monte e toda a diretoria executiva, alegando gestão temerária. A decisão foi anunciada após uma reunião realizada no escritório da Meyer, no bairro do Farol, em Maceió.

Quem assume interinamente a presidência do CSA é Clauwerney Ferreira, atual presidente do Conselho Deliberativo. Ele afirmou que o clube passará por uma transição administrativa e que novas eleições devem ser convocadas dentro de dois meses.

Instabilidade e queda marcam passagem de Mirian Monte

Mirian Monte assumiu a presidência do CSA em março de 2024, após a renúncia de Rafael Tenório, e recebeu o apoio de grupos que antes faziam oposição ao ex-dirigente. Herdou o clube em meio a uma recuperação judicial e, mesmo com dificuldades, conseguiu manter o time na Série C no ano passado. Em 2024, no entanto, a equipe foi rebaixada à Série D, fato decisivo para sua saída.

Durante sua gestão, Mirian teve momentos pontuais de destaque, como a conquista da Copa Alagoas de 2024 e a classificação para a Copa do Brasil de 2026, obtida com base no desempenho regional. Porém, ela se torna a terceira presidente a deixar o comando do CSA desde 2022, em meio a uma série de mudanças internas e instabilidade política no clube.3

Reação viral na Copa do Brasil

Em junho deste ano, Mirian Monte também foi protagonista de um momento que ganhou as redes sociais. Durante o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a reação espontânea da presidente ao descobrir que o Vasco seria o adversário do CSA viralizou na internet. Mirian comemorou o confronto, que considerava positivo para o clube, tanto em visibilidade quanto em receita.

— Grande adversário, grande jogo, grande público — afirmou à época, destacando o impacto do duelo contra um clube de grande torcida. Vale lembrar que o CSA eliminou o Grêmio na fase anterior da competição, em uma das maiores surpresas do torneio.

Agora, o desafio do CSA será reorganizar sua estrutura e tentar iniciar 2026 com um novo comando e perspectivas mais sólidas. No próximo ano, o clube disputará a Série D, a Copa Alagoas, o Campeonato Alagoano e a Copa do Brasil.